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Болгария

Болгария отказывается поставлять оружие Украине

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 Андрей Позняков
Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев   -  Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В ЕС нет единства по вопросу о коллективной закупке боеприпасов для Украины. Это подтвердил президент Болгарии Румен Радев. По его словам, София не собирается участвовать в этой программе Европейского оборонного агентства и в принципе не намерена поставлять Киеву оружие как минимум до назначения нового правительства:

«Болгария не поддерживает и не участвует в совместных закупках для поставки боеприпасов Украине. Болгария будет поддерживать европейские дипломатические усилия по восстановлению мира. Пока у власти находится временное правительство, Болгария не будет предоставлять Украине свои истребители, зенитно-ракетные комплексы, танки и бронетранспортеры».

Украину тем временем посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он побывал, в частности, в Буче, где почтил память убитых мирных жителей минутой молчания. Кисида заявил, что Токио будет и дальше помогать Киеву и стремиться к восстановлению мира.

На предстоящем саммите «Большой семёрки» в Хиросиме глава японского правительства обещал добиваться ужесточения санкций против России.