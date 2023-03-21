Болгария отказывается поставлять оружие Украине

В ЕС нет единства по вопросу о коллективной закупке боеприпасов для Украины. Это подтвердил президент Болгарии Румен Радев. По его словам, София не собирается участвовать в этой программе Европейского оборонного агентства и в принципе не намерена поставлять Киеву оружие как минимум до назначения нового правительства:

«Болгария не поддерживает и не участвует в совместных закупках для поставки боеприпасов Украине. Болгария будет поддерживать европейские дипломатические усилия по восстановлению мира. Пока у власти находится временное правительство, Болгария не будет предоставлять Украине свои истребители, зенитно-ракетные комплексы, танки и бронетранспортеры».

Украину тем временем посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он побывал, в частности, в Буче, где почтил память убитых мирных жителей минутой молчания. Кисида заявил, что Токио будет и дальше помогать Киеву и стремиться к восстановлению мира.

На предстоящем саммите «Большой семёрки» в Хиросиме глава японского правительства обещал добиваться ужесточения санкций против России.