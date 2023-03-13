Электронная торговля даёт доступ к опасным товарам

Перегревающиеся фены для сушки волос, уличные лампы, которые взрываются от дождя, куклы с острыми конечностями... Такой опасный брак путешествует по каналам глобальной электронной торговли. Получив облегчённый доступ к интернет-магазинам во всем мире, европейские потребители подвергают себя дополнительному риску. Но Брюссель придумал, как убирать с внутреннего рынка Евросоюза товары, угрожающие здоровью. Еврокомиссар, отвечающий за защиту потребителей, Дидье Рейндерс объявил, что для этого в ЕС созданы внутренний и внешний механизмы проверок:

"В прошлом году мы обнаружили у себя много небезопасных продуктов . Но мы также увидели, что международные торговые площадки могут сами удалять такие продукты со своих платформ менее чем за два рабочих дня - очень быстро".

Всё реже продавцы демонстрируют покупателям надежность товаров при очной встрече.

В ежегодном перечне заказанных онлайн опасных изделий 50% прибыли из Китая; 22% - из Европейской экономической зоны; 28% доставлено из остального мира.

При использовании большинства таких товаров риск связан с находящимися в них химическими веществами. Покупатели также получали травмы при открытии или задыхались в пластиковой упаковке. Европейские контролирующие органы больше всего бьют тревогу по поводу игрушек, а также автомобилей с дефектными деталями.

Из Брюсселя передаёт Айда Санчес Алонсо:

"В этом списке можно увидеть несколько продуктов, которые Евросоюз признал опасными в 2022 году. Например, санитарная маска, которая не соответствует минимальным требованиям, или детский фотоаппарат, который, несмотря на кажущуюся безвредность, содержит чрезмерное количество химических веществ, вредных для репродуктивной системы и почек».

Эти товары из списка были сняты с продажи, и многие из них были отозваны производителями.