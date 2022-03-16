Итальянский дом для беженки с Украины

Таисия Вечурко и ее сын нашли убежище в итальянском городе Эрколано, недалеко от Неаполя. Их приютила здесь та же семья, которая принимала Таисию в семилетнем возрасте как жительницу района пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

«Мы не говорили на ее языке, — вспоминает хозяйка дома Анна Чиоффи, — мы не знали, как себя вести с ней, а также какую еду она ест. Я открыла холодильник и подвела ее к нему. Она взяла своими ручками два яйца и сделал вот такой жест... Так я поняла, что она хочет яичницу».

Таисия никогда не теряла контакта с этой итальянской семьей, но она не могла подумать, что ей снова понадобится ее помощь.

«Я благодарна им за то, что они снова меня приютили, — говорит Таисия. — Потому что тяжело, когда не знаешь, куда ехать. А когда есть место и люди, к которым можно приехать, это хорошо, особенно для моего ребенка. Он очень маленький и я не хотела, чтобы он видел, что происходит сейчас на Украине. Когда я приехала сюда, я почувствовала себя в безопасности. Но когда я думаю о своих друзьях и родственниках, которых я там оставила, мне их не хватает. Я хочу вернуться, чтобы увидеть, как у них дела. Я волнуюсь за тех, кто еще там».

Она приехала в Эрколано с группой из 55 беженцев при содействии волонтеров Красного Креста, встретивших их на украинско-венгерской границе.

По словам главы города Чиро Буонаюто, задача муниципалитета — интегрировать беженцев в общественную ткань города: «Мы предоставили им медицинские услуги и возможность для украинских детей ходить в школу вместе с итальянскими. Я считаю, что прием украинских беженцев может оказать большую пользу нашему городу и региону».

Сначала Чернобыльская катастрофа, а теперь война. Кажется, что в жизни Таисии никак не наступит покой. Но итальянская семья всегда готова прийти её на помощь.