Евросоюз перевыполняет план по возобновляемым источникам и призывает к более высоким целям

Европейский союз находится на пути к превышению целевого показателя 2030 года в области экологически чистых энергетических технологий, поскольку в прошлом году из-за российского вторжения в Украину и вызванного им энергетического кризиса резко возросло внедрение солнечных батарей и тепловых насосов, говорится в новом докладе.

Брюссель включил 40-процентную цель для возобновляемых источников энергии к 2030 году в пакет "Fit for 55" ("Готовность 55"), который был представлен летом 2021 года, но, согласно прогнозам, страны ЕС могут достичь показателя 45%, говорится в докладе, опубликованном во вторник аналитическим центром Ember.

Отчасти это также связано с войной в Украине, которая усугубила энергетический кризис в Европе, поскольку европейские экономики приняли решение отказаться от российского ископаемого топлива, а Москва прекратила поставки газа во многие страны.

В ответ на это в ЕС форсировали энергетический переход, считают аналитики Ember: инвестиции в чистые технологии выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом и достигли новых рекордных показателей.

Так было и с развертыванием солнечной энергетики: в прошлом году в ЕС было установлено мощностей более чем на 40 ГВт, что на 47% больше, чем в предыдущем году. По некоторым оценкам, в 2023 году новые мощности составят более 50 ГВт.

Такой экспоненциальный рост должен привести к тому, что цель "Готовность 55" по солнечной энергии будет достигнута на четыре года раньше, в 2026-м. Считается, что Германия, Испания, Польша, Италия, Нидерланды и Франция обзаведутся наибольшими мощностями.

В прошлом году также наблюдалось значительное увеличение количества как тепловых насосов, так и электромобилей.

В 2022 году в ЕС зафиксирован рекордный показатель продаж тепловых насосов - 3 миллиона штук, что эквивалентно примерно четырем миллиардам кубометров природного газа. Общее количество тепловых насосов достигло 20 миллионов, что соответствует промежуточной цели, установленной на 2026 год.

Согласно прогнозам, количество тепловых насосов, установленных к 2030 году, составит 60-72 миллиона, что значительно превышает 40 миллионов единиц, предусмотренных в пакете "Готовность 55".

Продажи электромобилей продолжают расти, несмотря на сложный год для автомобильного рынка в целом. Представители автоиндустрии теперь уверены, что есть возможность достичь цели электрификации транспорта, которая предусматривает пятикратный рост в период до 2030 года.

Ветроэнергетика в прошлом году не оправдала ожиданий: новые установленные наземные мощности фактически оказались ниже целевого показателя плана "Готовность 55", несмотря на 40-процентный рост по сравнению с предыдущим годом. Впрочем, перспективы морских ВЭС более позитивны, поскольку разрабатываемые проекты добавят 70,5 ГВт мощности, что близко к установленной в этом году новой промежуточной цели - 111 ГВт к концу десятилетия.

По мнению аналитиков Ember, положительные тенденции, наблюдаемые в течение последних 12 месяцев, должны побудить ЕС пересмотреть целевые показатели в сторону повышения.

"С момента представления пакета "Готовность 55" 18 месяцев назад Европа оказалась в новой энергетической реальности: рекордные инвестиции в чистую энергетику отражают необходимость увеличения использования возобновляемых источников энергии в связи с вопросами безопасности и экономии", - считает Элизабет Кремона, аналитик по энергетическим и климатическим данным аналитического центра Ember.

"Согласно прогнозам, темпы развертывания экологически чистых технологий опережают ожидания пакета "Готовность 55" и позволят ЕС достичь цели в 45% для возобновляемых источников энергии к 2030 году. Поскольку 40-процентная цель уже не отражает того, куда мы движемся, придерживаться более низкого ориентира означает нацелиться на провал", - добавила она.

Как Европейская комиссия, так и Европарламент высказались за повышение целевых показателей в преддверии окончательных переговоров ЕС по возобновляемым источникам энергии на 2030 год, которые состоятся в марте. Однако некоторые государства-члены все же предпочитают, чтобы целевой показатель остался неизменным - "не менее 40%".