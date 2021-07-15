Еврокомиссия делает ставку на возобновляемые источники энергии

В последние года по Европе прокатились массовые выступления с требованием к правительствам предотвратить изменения глобального климата. Еврокомиссия ответила на это в среду пакетом мер по сокращению парниковых выбросов под названием «Готовность 55». Его представила в Брюсселе председатель Урсула фон дер Ляйен:

«Наша нынешняя экономика, основанная на ископаемом топливе, достигла своих лимитов. Мы знаем, что нам нужно перейти к новой модели - основанной на инновациях, экологически чистой энергии, которая движется к экономике замкнутого цикла".

Поскольку на энергетический сектор в настоящее время приходится более 75% выбрасываемого углекислого газа, поставлена задача , чтобы к 2030 году 40% энергии производилось за счёт возобновляемых источников. Для фон дер Ляйен это «не политическое обещание, а юридическое обязательство» .

Для выполнения этой цели разработан план прямой электрификации. Он предполагает использование ветра и солнца для освещения и охлаждения объектов потребления, подпитку национальной электросети. Напрямую отапливать помещения можно с помощью возобновляемых источников тепла, в том числе геотермальных, и других сил природы.

Но генераторы и панели не работают, когда не дует ветер и не светит солнце. На такие периоды есть другие «чистые источники энергии», такие как биотопливо, возобновляемый водород и синтетическое горючее на его основе.

Эколог Тара Коннелли считает, что именно этот газ, первый элемент химической таблицы Менделеева, имеет наибольший энергетический потенциал:

"Ваши зрители, возможно, слышали много шумихи по поводу водорода, о нём, как об альтернативе, говорят те, кто производит нефтепродукты, природный газ и уголь. Но сторонники водорода считают его универсальным решением. Можно представить, как водители пересядут в автомобили с водородным двигателем, появится водородное отопление, водородные поезда, водородные автобусы. Водород может всё. Водород уже нужен в большом количестве. И мы хотели бы получить большую ясность относительно того, откуда брать водород, потому что это невероятно важно. Пусть нам поскорее скажут, даст ли водород решение проблем климата или нет".

Урбанист Аликс Болле признаёт, что, несмотря на амбициозные планы руководства Евросоюза, города и села по всему континенту ещё не могут обходиться без традиционных источников энергии:

«Нам нужно совместить амбиции с набором имеющихся инструментов. Нужно сначала оснастить населённые пункты устройствами для получения света и тепла из окружающей среды и обучить специалистов для их эксплуатации. Пока же в городских администрациях ощущается огромная нехватка кадровых ресурсов и технических возможностей для этого ».

Но на данном этапе Брюссель стремится завоевать общественную поддержку своему плану о сокращении вредных выбросов на 55%. Ему выбрано броское название «Готовность 55» (по-английски Fit 55"). Кому-то слышится в нём энергия и здоровье фитнесс-центров, другим оно напоминает о службе знакомств для пожилых. В любом случае внимание к плану привлечено.