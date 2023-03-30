Доля возобновляемых источников получения энергии в Евросоюзе должна резко возрасти к 2030 году. Страны-члены ЕС и Европейский парламент достигли в четверг соглашения, которое обязывает довести уровень использования чистых энергоресурсов до 42,5% сильно потеснив сжигание ископаемого топлива. Правительства смогут увеличить этот показатель до 45%, если захотят.

Для достижения этих целей соглашение предусматривает упрощение процедур по ускорению строительства необходимой инфраструктуры для ветряных и солнечных электростанций, а также для производства "зелёного" водорода методом электролиза воды. Парламентский докладчик по резолюции на эту тему называет компромисс гибким:

Маркус Пипер, правоцентрист:

«Теперь мы говорим государствам: у вас есть 12 месяцев, чтобы оформить запрос на установку солнечных батарей или ветряных ферм. Если год спустя вы ещё не получите разрешение на извлечение, например, солнечной энергии, то оно вам будет предоставлено автоматически. Мы называем это "позитивным молчанием". По-моему, это прекрасный инструмент для ускорения разрешительных процедур в странах-членах».

Над этим компромиссом нависли разногласия по поводу ядерной энергетики. Франция, которая отдаёт предпочтение этому источнику, выступает за использование мирного атома для производства водорода, при котором выделяется мало углекислого газа. Но ещё один немецкий евродепутат предлагают совершенно иную трактовку соглашения:

Микаэль Блосс, "зелёный":

«Сегодня французы не победили. Они хотели, чтобы возобновляемые источники и ядерная энергия были на одном уровне. Сегодня они не победили, но я ожидаю, что они будут бороться по каждому смежному законодательству, и это будет непрекращающийся конфликт».

Статус чистого ресурса также получает биомасса. Защитники окружающей среды сожалеют об этом решении, потому что использование древесины для производства энергии может нанести ущерб лесам, которые улавливают CO2. Зелёные также утверждает, что это вредит биоразнообразию. Но если соглашение в окончательной форме будет одобрено странами-членами и Европарламентом, оно обретёт силу закона.