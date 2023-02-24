Европейский союз одобрил новые санкции против России за её вторжение в Украину. Это решение объявлено спустя год после начала войны. 10-й по счёту санкционный пакет предусматривает сокращение экспорта промышленных товаров на 11 млрд евро. России будет трудно получать откуда-то ещё детали для авиационных двигаталей, антенны и другую электронику. ЕС объявил, что из него в РФ больше не поступает никакой технологи, которая может быть использована в военных целях.

Кроме того, за поставки Ираном смертоносных беспилотников, которые наносят большой ущерб в Украине, впервые наказан Корпус стражей исламской революции.

Ещё больше затрудняется сотрудничество Евросоюза с рядом российских банков. Чёрный список ЕС расширен за счёт нескольких кремлёвских пропагандистов, политических представителей, военачальников, а также лиц, ответственных за незаконную депортацию украинских детей.

Не удалось, правда, организовать использование замороженных российских активов на восстановление Украины.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель будет усиливать давление на Москву:

«Россия откатывается к автаркической экономике, отрезанной от мира. Наши санкции резко подрывают её экономическую базу, уничтожая любые перспективы её модернизации. Мы продолжим оказывать давление на Россию и на тех, кто помогает её в бою. Мы будем и дальше идти против путинских дружков. Мы будем преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять свой военный арсенал».

Но переговоры по 10-му пакету были непростыми. Венгрия требовала вычеркнуть из санкционного документа имена нескольких россиян. Польша и Литва, наоборот, выступали за более жёсткую позицию. Накануне страны ЕС отказались от введения санкций против российской атомной и алмазной промышленности.

Продолжаются споры вокруг частичного запрета на импорт из России синтетического каучука. Этот материал находит широкое применение в автомобилестроении, прежде всего в производстве шин. Еврокомиссия предложила установить квоту на уровне 560 тыс метрических тонн. Польша, главный противник этой меры и сама экспортер искусственной резины, считает такие ограничения слишком слабыми и требует полного запрета.

Для утверждения санкций ещё требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов ЕС.