"Катаргейт": Франческо Джорджи освобожден из-под стражи, но остается под арестом

Франческо Джорджи, партнер бывшего вице-спикера Европарламента Евы Кайли, будет освобожден из-под стражи, но останется под арестом с обязательством носить электронный браслет, сообщила Федеральная прокуратура Бельгии.

Джорджи считают одной из ключевых фигур в коррупционном скандале, потрясшем Европейский парламент.

В 2019 году экс-депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери основал НКО "Борьба с безнаказанностью". Как считает следствие, через эту организацию Марокко, Катар и другие арабские страны могли за взятки оказывать влияние на решения европейских законодателей. Сообщается, что Джорджи был помощником Панцери, он присутствовал на встречах во время передачи денег и подарков и, как минимум, выполнял функции переводчика.

В прошлом году полиция провела у подозреваемых около 20 обысков и изъяла в общей сложности полтора миллиона евро.

Ева Кайли останется под стражей еще на два месяца, согласно решению брюссельского суда от 16 февраля.

Пьер Антонио Панцери заключил сделку с бельгийскими правоохранителями, пообещав рассказать детали и назвать имена соучастников, но как и Кайли пока находится под стражей.

Никколо Фига-Таламанка ещё один итальянец, замешанный в скандале. Он возглавляет общественную организацию "Нет мира без справедливости", через которую, предположительно, переводились деньги для подкупа. Ранее бельгийский суд решил, что Фига-Таламанка не может быть освобождён, даже при условии ношения электронного браслета.