Число погибших в Турции превысило 20 тысяч

Число подтверждённых жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек. Об сообщили в минздраве республики. Травмы, по данным ведомства, получили более 80 тысяч. Эти цифры, по словам специалистов, ещё будут расти.

Поисково-спасательные операции в пострадавших районах не прекращаются. Несмотря на то, что с момента подземных ударов прошло более 100 часов, до сих пор удаётся найти и спасти выживших.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"К сожалению, работать нам чрезвычайно трудно, поскольку разрушительные последствия землетрясения распространяются на 10 провинций, на расстоянии в 500 км".

На этом фоне стало известно, что в аэропорту Стамбула задержан глава компании, спроектировавшей и построившей 12-этажный жилой комплекс в Антакье. Здание разрушено полностью; предполагается, что под завалами остались до тысячи человек. Как сообщается, бизнесмен планировал улететь в Черногорию.