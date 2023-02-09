Зеленский в Брюсселе: он выступит перед участниками саммита ЕС

Зеленский в Брюсселе: он выступит перед участниками саммита ЕСКомментарии
Владимир Зеленский прибыл в четверг в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами Европейского союза, которые собираются на саммит.
Бельгийская столица стала третьей остановкой в стремительном европейском турне украинского президента. В среду днём он посетил Лондон, где выступил перед депутатами британского парламента и встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а затем снова пересёк Ла-Манш для встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ожидается, что в Брюсселе Зеленский также выступит с речью перед европейскими законодателями, а утром будет созвано внеочередное пленарное заседание.
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"Европа избавляется от российского ископаемого топлива" / Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что планирует лично поблагодарить всех 27 лидеров ЕС за принятие необходимых решений, которые "позволили нашему континенту сделать то, что предыдущие лидеры считали невозможным: "Европа, по крайней мере, избавляется от разорительной зависимости от российских ископаемых видов топлива”.
"Европа очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса, — продолжил он. - Европа защищается от проникновения российских спецслужб, которые смотрели на Европу как на охотничье поле для противников российского режима".
"Каждый имеет значение" - Зеленский благодарит простых европейцев
Владимир Зеленский поблагодарил простых европейцев за поддержку и помощь Украине. Среди перечисленных им профессий - журналисты, сотрудники служб безопасности, полицейские, спасатели, дипломаты, учителя, ученые, водители, врачи, фермеры, представители малого и среднего бизнеса, работники электросетей, студенты, члены профсоюзов, НПО, актеры и юристы-правозащитники.
"Судьба Европы никогда не зависела от политиков, — сказал Зеленский. - Каждый из вас имеет значение. Каждый из вас - это сила. Каждый способен повлиять и приблизить нашу общую победу".
Эти слова вызвали аплодисменты депутатов Европарламента, а Зеленский тут же добавил, что аплодисменты предназначались не ему, а каждому европейцу, который поддержал Украину "в этой исторической битве".
"Я хотел бы поблагодарить всех вас в Европе", — сказал он, вызвав новые аплодисменты.
Зеленский также поблагодарил всех, кто "распространял правду о России" и не "поддавался российской дезинформации".
Лидеры ЕС пообещали поддержку Турции и Сирии после землетрясения
Тем временем в здании Евросовета лидеры ЕС сделали заявление о землетрясении, которое в понедельник утром разрушило некоторые районы Турции и Сирии. Они выразили "глубочайшие соболезнования" и заявили, что ЕС "солидарен с пострадавшими", а также высказались за созыв конференции доноров, предложенной шведским председательством. Её планируется провести в марте.
"Европейский образ жизни — это путь Украины домой" / Зеленский
"Слава Украине!" - произнёс президент Зеленский, взяв слово в Европейском парламенте. Это вызвало новые овации евродепутатов.
Затем украинский лидер поблагодарил парламент за последовательную поддержку на протяжении всей войны.
"Европе повезло, что на этом пленарном заседании, в самом большом парламенте Европы, в Европейском парламенте, принципиальный и энергичный подход поддерживается абсолютным большинством", — сказал он, говоря по-украински через переводчика.
Затем Зеленский перечислил ценности, обычно приписываемые "европейскому образу жизни", такие, как плюрализм, многообразие мнений, равенство, право на свободный протест и нерушимость территориальных границ.
"В совокупности эти ценности вселяют в людей веру в завтрашний день", - сказал он.
"Это наша Европа, это наши правила, это наш образ жизни, — продолжил Зеленский. - А для Украины это дорога домой".
"Я здесь, чтобы защитить путь нашего народа домой",
— добавил он.
По словам Зеленского, Россия, пытается "уничтожить европейский образ жизни с помощью войны".
Владимир Зеленский начал своё выступление на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе
"Украина — это Европа, и будущее вашей страны — в ЕС" /Метсола Зеленскому
Перед выступлением Зеленского со вступительной речью к нему обратилась председатель Европарламента Роберта Метсола.
Она высоко оценила мужество Украины в ее борьбе за европейские ценности, которая объединяет все народы континента "как сестёр и братьев".
Затем Метсола призвал лидеров ЕС обеспечить Украине как можно более быстрый процесс вступления в сочетании со средствами на восстановление и поставками большого количества тяжёлого вооружения для отражения российского вторжения, включая системы большой дальности и самолёты. ,
"Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, а угроза экзистенциальна",
— сказала Метсола.
"Мы будем с вами столько, сколько потребуется", - сказала Метсола Зеленскому.
"Свобода восторжествует, воцарится мир, и вы победите. Слава Украине!"
Аплодисменты Зеленскому
Депутаты Европарламента встали и встретили президента Украины Владимира Зеленского бурными овациями, когда он вошёл в зал заседаний. Ему подарили флаг Евросоюза.
Европарламент в ожидании выступления Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить перед Европейским парламентом с речью, которая станет его первым личным выступлением с тех пор, как Россия начала вторжение в его страну.
Евродепутаты заходят в зал, занимают свои места, разговаривают с коллегами. Присутствуют также все члены Еврокомиссии во главе с её председателем Урсулой фон дер Ляйен.
У некоторых депутатов желто-голубые аксессуары, это цвета украинского флага.