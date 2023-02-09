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Зеленский в Брюсселе: он выступит перед участниками саммита ЕС

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 Euronews
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский   -  Авторское право  Juilen de Rosa/AP

Владимир Зеленский прибыл в четверг в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами Европейского союза, которые собираются на саммит.

Бельгийская столица стала третьей остановкой в стремительном европейском турне украинского президента. В среду днём он посетил Лондон, где выступил перед депутатами британского парламента и встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а затем снова пересёк Ла-Манш для встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ожидается, что в Брюсселе Зеленский также выступит с речью перед европейскими законодателями, а утром будет созвано внеочередное пленарное заседание.

Следите за всеми событиями по мере их развития в нашем блоге:

11:59

"Европа избавляется от российского ископаемого топлива" /  Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что планирует лично поблагодарить всех 27 лидеров ЕС за принятие необходимых решений, которые "позволили нашему континенту сделать то, что предыдущие лидеры считали невозможным: "Европа, по крайней мере, избавляется от разорительной зависимости от российских ископаемых видов топлива”.

"Европа очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса, — продолжил он.  - Европа защищается от проникновения российских спецслужб, которые смотрели на Европу как на охотничье поле для противников российского режима".

11:56

"Каждый имеет значение" - Зеленский благодарит простых европейцев

Владимир Зеленский поблагодарил простых европейцев за поддержку и помощь Украине. Среди перечисленных им профессий - журналисты, сотрудники служб безопасности, полицейские, спасатели, дипломаты, учителя, ученые, водители, врачи, фермеры, представители малого и среднего бизнеса, работники электросетей, студенты, члены профсоюзов, НПО, актеры и юристы-правозащитники.

 "Судьба Европы никогда не зависела от политиков, — сказал Зеленский. - Каждый из вас имеет значение. Каждый из вас - это сила. Каждый способен повлиять и приблизить нашу общую победу".

Эти слова вызвали аплодисменты депутатов Европарламента, а Зеленский тут же добавил, что аплодисменты предназначались не ему, а каждому европейцу, который поддержал Украину "в этой исторической битве".

"Я хотел бы поблагодарить всех вас в Европе", — сказал он, вызвав новые аплодисменты.

Зеленский также поблагодарил всех, кто "распространял правду о России" и не "поддавался российской дезинформации".

11:46
11:39

Лидеры ЕС пообещали поддержку Турции и Сирии после землетрясения

Тем временем в здании Евросовета лидеры ЕС сделали заявление о землетрясении, которое в понедельник утром разрушило некоторые районы Турции и Сирии. Они выразили "глубочайшие соболезнования" и заявили, что ЕС "солидарен с пострадавшими", а также высказались за созыв конференции доноров, предложенной шведским председательством. Её планируется провести в марте. 

11:36

"Европейский образ жизни — это путь Украины домой" / Зеленский 

"Слава Украине!"  - произнёс президент Зеленский,  взяв слово в Европейском парламенте. Это вызвало новые овации евродепутатов.

Затем украинский лидер поблагодарил парламент за последовательную поддержку на протяжении всей войны.

"Европе повезло, что на этом пленарном заседании, в самом большом парламенте Европы, в Европейском парламенте, принципиальный и энергичный подход поддерживается абсолютным большинством", — сказал он, говоря по-украински через переводчика.

Затем Зеленский перечислил ценности, обычно приписываемые "европейскому образу жизни", такие, как плюрализм, многообразие мнений, равенство, право на свободный протест и нерушимость территориальных границ. 

"В совокупности эти ценности вселяют в людей веру в завтрашний день", - сказал он.

"Это наша Европа, это наши правила, это наш образ жизни, — продолжил Зеленский.  - А для Украины это дорога домой".

"Я здесь, чтобы защитить путь нашего народа домой",

— добавил он.

По словам Зеленского, Россия, пытается "уничтожить европейский образ жизни с помощью войны".

11:16

Владимир Зеленский начал своё выступление на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе

"Украина — это Европа, и будущее вашей страны — в ЕС" /Метсола Зеленскому

Перед выступлением Зеленского со вступительной речью к нему обратилась председатель Европарламента Роберта Метсола.

Она высоко оценила мужество Украины в ее борьбе за европейские ценности, которая объединяет все народы континента "как сестёр и братьев".

Затем Метсола призвал лидеров ЕС обеспечить Украине как можно более быстрый процесс вступления в сочетании со средствами на восстановление и поставками большого количества тяжёлого вооружения для отражения российского вторжения, включая системы большой дальности и самолёты. ,

"Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, а угроза экзистенциальна", 

— сказала Метсола. 

"Мы будем с вами столько, сколько потребуется", - сказала Метсола Зеленскому.

"Свобода восторжествует, воцарится мир, и вы победите. Слава Украине!"

11:15
11:08

Аплодисменты Зеленскому


Депутаты Европарламента встали и встретили президента Украины Владимира Зеленского бурными овациями, когда он вошёл в зал заседаний. Ему подарили флаг Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский в Европарламенте
11:05

Европарламент в ожидании  выступления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить перед Европейским парламентом с речью, которая станет его первым личным выступлением с тех пор, как Россия начала вторжение в его страну.

Евродепутаты заходят в зал, занимают свои места, разговаривают с коллегами. Присутствуют также все члены Еврокомиссии во главе с её председателем Урсулой фон дер Ляйен.

У некоторых депутатов желто-голубые аксессуары, это цвета украинского флага. 

10:59
Президент Украины Владимир Зеленский (слева). прибывший на саммит ЕС в Брюсселе, обменивается рукопожатием с председателем Европарламента Робертой Метсолой, 9 февраля 2023 г.