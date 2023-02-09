Зеленский в Брюсселе: он выступит перед участниками саммита ЕС

Владимир Зеленский прибыл в четверг в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами Европейского союза, которые собираются на саммит.

Бельгийская столица стала третьей остановкой в стремительном европейском турне украинского президента. В среду днём он посетил Лондон, где выступил перед депутатами британского парламента и встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а затем снова пересёк Ла-Манш для встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ожидается, что в Брюсселе Зеленский также выступит с речью перед европейскими законодателями, а утром будет созвано внеочередное пленарное заседание.

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