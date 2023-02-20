Впервые Владимир Зеленский поучаствовал в так называемом "семейном фото" с лидерами стран Евросоюза. Случилось это на саммите ЕС в Брюсселе 9 февраля 2023 года.

Хотя его страна получила статус кандидата в члены ЕС в рекордно короткий срок, путь к полноправному участию в блоке, похоже, ещё будет долгим и полным "подводных камней".

Но за 8 месяцев, как говорят эксперты, Украиной уже были приложены значительные усилия на пути в ЕС.

"Когда в июне прошлого года заявка Украины была официально принята, стране предписали семь приоритетных реформ, которые необходимо осуществить, чтобы просто начать переговоры, - поясняет научный сотрудник Института Жака Делора, специалист по расширению ЕС Бенжамен Куто. - Сегодня Украина не реализовала все, что от нее требовалось, но она всё же находится на очень продвинутой стадии".

Принятие закона о СМИ и масштабная антикоррупционная операция, проведенная в начале 2023 года, продемонстрировали решимость украинского президента в отношении пути его страны по направлению к Европе.

"Случилось своего рода политическое ускорение, - комментирует для euronews специалист по европейскому праву Высшей коммерческой школы Парижа (HEC) Альберто Алеманно, - сильное желание со стороны президента Зеленского и его правительства сотрудничать с целым рядом международных экспертов, которые продвигают вступление государства-кандидата в Евросоюз просто беспрецедентным образом".

Следующим важным шагом на этом пути должен стать "зеленый свет" от 27 стран ЕС на открытие переговоров. Но пока идет война с Россией, остается много неопределенных моментов.

"Этот процесс во многом зависит от исхода конфликта. - продолжает Бенжамен Куто, - Пока что Украина движется вперед. Но я не думаю, что страны ЕС всерьёз рассматривают вопрос о членстве Украины, пока в стране идет война. Единственное, что мы знаем наверняка, - это решимость украинцев пройти этот путь как можно быстрее и поскорее продвинуться в процессе вступления в ЕС как можно дальше".