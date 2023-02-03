В Киеве проходит саммит ЕС-Украина

В Киеве проходит саммит ЕС-УкраинаКомментарии
Лидеры Европейского Союза встречаются с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве на историческом саммите: впервые такое мероприятие проходит в зоне боевых действий.
В саммите принимают участие глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, глава Совета ЕС Шарль Мишель. С ними в украинской столице находятся еще 15 еврокомиссаров.
Последний такой саммит прошел в Киеве в октябре 2021 года — за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину.
Мы ведем онлайн трансляцию и будем следить за развитием событий.
Аналитики полагают, что на саммите в Киеве Брюссель впервые на высоком уровне прокомментирует, приблизилась ли Украина к вступлению в ЕС за последние семь месяцев.
В пятницу утром, в преддверии саммита ЕС-Украина,в Киеве и по всей стране, прозвучали сирены воздушной тревоги.
Находящийся в Киеве глава Совета ЕС Шарль Мишель обещает поддержать вступление Украины в ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ведется работа над новыми санкциями в отношении России. Она не сообщила подробностей о десятом пакете санкций, но заявила, что Россия должна заплатить за нанесенные разрушения.
Накануне, Урсула фон дер Ляйен написла в Twitter "Приятно вернуться в Киев в четвертый раз после российского вторжения, и на этот раз со своей командой. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС твердо стоит на стороне Украины".
По словам официальных лиц ЕС, помощь Евросоюза Украине достигла почти 50 миллиардов евро с начала боевых действий. ЕС также планирует принять 10-й пакет санкций против России в ближайшие недели.