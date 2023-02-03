В Киеве проходит саммит ЕС-Украина

Лидеры Европейского Союза встречаются с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве на историческом саммите: впервые такое мероприятие проходит в зоне боевых действий.

В саммите принимают участие глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, глава Совета ЕС Шарль Мишель. С ними в украинской столице находятся еще 15 еврокомиссаров.

Последний такой саммит прошел в Киеве в октябре 2021 года — за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину.

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