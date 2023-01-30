Бизнес-инкубатор в Брно помог региону избежать упадка

Бывший бастион текстильной промышленности, Брно был вынужден перестроить концепцию развития. Двадцать лет назад этот второй по величине чешский город открыл бизнес-центр JIC - один из первых технологических инкубаторов на востоке ЕС. Он привлекал и привлекает бизнесменов и компании, работающих на международную перспективу. Михал Веселы, директор по маркетингу JIC, напоминает: "С момента основания JIC через нас прошли сотни компаний с совокупным оборотом около 700 миллионов евро".

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Птенцы бизнес-гнезда

Среди успешных "птенцов" инкубатора - группа IDEA StatiCa, она стартовала здесь с нуля 12 лет назад. Сегодня этот специалисты в производстве арматуры для бетонных и стальных конструкций имеет свыше 6,5 тысяч международных клиентов. Гендиректор Юрай Сабатка вспоминает, как все начиналось. "JIC помогает запустить работу, но еще более ценен следующий этап сотрудничества - речь идет о консультировании. JIC связывает вас с отраслью, предоставляет специализированные услуги, изучает ваш бизнес-план, модель выхода на рынок, планы по развитию и помогает реализовать их".

С 2003 года инкубатор способствовал созданию более 3,5 тысяч квалифицированных рабочих мест. Его общий бюджет превышает 12,5 миллионов евро, 72% финансируется по линии Европейской политики сплочения.

Старт для новичков

Одним из девизов JIC является стремление к лучшему миру. Центр поддерживает таких новичков, как Tierra Verde, профиль компании - производство экологических моющих средств. Фирма начинала с органического мыла, а теперь в ее линейке - 250 продуктов. Ян Чиллик, директор Tierra Verde, говорит о взаимодействии с инкубатором так: "JIC помогает нам в реализации двух проектов. Один касается автоматизации, а второй - устойчивости. Ещё JIC помогает нам, скажем так, раскрыться для европейского рынка".

Наконец, для стимулирования предпринимательства JIC организует обучение. Семинары и мероприятия проводятся в сотрудничестве с чешскими университетами; молодых жителей региона здесь поощряют к разработке идей.

Вероника Рейшкова возглавляет группу студенческого развития при JIC. "Какие ценности мы передаем студентам? - задается она вопросом. - Думаю, это смелость, свобода, самостоятельный выбор вектора развития, креативность, понимание, что они действительно могут привнести что-то новое, о чем никто никогда не слышал".

JIC стал одним из финалистов последнего конкурса REGIOSTARS Awards, он охватывает проекты, получающие европейское финансирование.