Горнолыжные курорты в Альпах станут круглогодичными

В Альпах французские и швейцарские муниципалитеты совместно развивают круглогодичный туризм. Вне зимы любители бега по тропам и горных велосипедов с электромотором покоряют вершины в Portes du Soleil, крупнейшей трансграничной лыжной зоне мира.

По горам на двух колесах

Тьерри Фавр, содиректор проекта Ride Switzerland, предлагающего знакомство с регионом для велолюбителей, отмечает: "Попасть со швейцарской стороны во французскую можно буквально за один оборот педалей".

Флориан Легран, заядлый спортсмен, осваивает новые маршруты, предлагаемые в рамках проекта развития круглогодичного туризма. Он объединяет восемь французских и четыре швейцарские коммуны, включая Шампери. Сообща муниципалитеты рассчитывают расширь приток туристов, помочь гостям региона открыть его природное и культурное наследие в условиях изменения климата. "Я вообще-то не привык к электровелосипедам, - говорит Флориан. - Это довольно мягкий вид спорта. Здесь можно пройти обучение и покататься, увидеть горы с иного ракурса, чем во время спуска на лыжах. Поездка в другой сезон дает что-то новое, это очень интересно".

Общий бюджет проекта - полтора миллиона евро, из которых более 600 тысяч выделяются по линии политики сплочения ЕС. Франция и Швейцария сообща обеспечивают 46,5% финансирования.

Длинное лето с чемпионами

В летний сезон в Portes du Soleil туристов принимают 12 горнолыжных курортов с 25 кресельными подъемниками. В дополнение к маршрутам для велосипедов, программа включает 55 трансграничных маршрута для трейлраннинга, бега по тропам. В районе Chapelle-d'Abondance Флориан тестирует тропу номер 41 с двумя чемпионами в этой дисциплине, Гаэлем Сьером и Орельеном Боваром. Все обучающие курсы здесь бесплатны, и специалисты говорят о росте интереса к региону со стороны туристов и спортсменов.

Координатор проекта Portes du Soleil Бенуа Клуарек приводит некоторые цифры: "Если взять горный велосипед, то в этом году здесь предприняты 1 700 000 поездок. Что касается пешеходов, то летом благодаря подъемникам у нас тут перемещались более 800 тысяч человек".

Местные жители отмечают: лето в последние годы становится все длиннее и теплее, в Шампери температура достигала 29 градусов. В ожидании зимы летний устойчивый туризм - перспективное решение для владельцев малого бизнеса в горах. Жереми Оливье - владелец местного ресторанчика. По его словам,"после огромного спада посещаемости из-за ковида и на фоне энергетического кризиса очень важно иметь возможность работать круглый год".