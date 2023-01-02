"Будущее для работы": как сократить разрыв между знаниями и автоматизацией?

Как справиться с трудностями автоматизации труда?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, в городе Клуж-Напока на северо-западе Румынии создали европейский проект "Будущее для работы". Он сосредоточен на трех основных направлениях деятельности: адаптации учебных программ, обучении изобретателей предпринимательству и помощи наиболее неблагополучным районам.

Я думаю, что автоматизацию нужно рассматривать как возможность, а не как риск. Мы можем создать больше рабочих мест, полагаясь на наши творческие способности как людей Овидиу Кымпям руководитель проекта "Будущее для работы"

В период с 2001 по 2019 годы экономика Клужа стала одной из самых быстрорастущих среди всех европейских городов. Но, чтобы сохранить этот рост, город осознал, что ему необходимо преодолеть разрыв между знаниями и новыми технологиями. По оценкам, 49% местной экономики очень уязвимы к появляющимся технологиям и автоматизации.

Региональный центр передового опыта для творческих индустрий и его три лаборатории — один из первых проектов в этом направлении. Здесь ежедневно проходят практику почти 240 студентов, адаптируя свои учебные программы к рынку и автоматизации. Теодора только что нашла работу в IT-гиганте (IBM) благодаря этой "индивидуальной программе обучения".

Я изучила много новых развивающихся технологий, таких как виртуальная реальность, 3D-дизайн, разработка игр... Я думаю, что в будущем у нас будет много профессий, связанных с инженерией, технологиями и автоматизацией Теодора Корнеа бенефициар

Общий бюджет проекта "Будущее Клужа для работы" составляет 5,6 млн. евро, 80% из которых (4 429 450 евро) поступает из фонда Региональной политики Евросоюза, а остальные 20% — от 10 партнеров в государственном и частном секторах.

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Индустрия культуры и творчества — одна из движущих сил Клужа. Среди 2000 выпускников ежегодно только 7% находят работу в этой отрасли.

Анадора, скульптор по металлу, была одним из тех, кто получил поддержку для развития своего бизнеса благодаря одной из программ проекта "предприниматели в сфере культуры". Из 69 заявок выбраны были только пять.

Это дополнило знания в этой области, и не только в дизайне или нашем направлении, но и на уровне общения и предпринимательства Анадора Лупо скульптор

Социально-профессиональная интеграция — третье направление этого проекта, где рассматривается занятость в 20-летней перспективе. Социальный разрыв заметен в Клуже. В трущобах вокруг мусорной свалки в Пата-Рате живет более 2500 человек. Гарантировать им необходимый минимум — задача Алекса, координатора проекта в этом цыганском поселении.

Мы привезли в общину два контейнера с душевыми и туалетами, а также, провели им Интернет в общину, чтобы они могли искать работу. Также нам удалось выделить им автобус на шесть месяцев, так что доступ к работе стал более легким Алекс Фекете координатор проекта

Всего в этой коммуне теперь 10 точек бесплатного беспроводного интернета, маршрутизатор и антенна для охвата всей общины. В рамках проекта взрослым членам общины было выдано 350 бесплатных абонементов на общественный транспорт, чтобы облегчить доступ жителей Пата-Рат к регулируемому рынку труда: 98% работников пользовались автобусом, чтобы добраться до работы.