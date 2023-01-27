План Германии по легализации каннабиса в 2024 году может быть отложен

Планы Германии по легализации употребления "травки" в 2024 году выглядят все более маловероятными, поскольку страна всё еще не представила свои предложения в Европейскую комиссию, подтвердили Euronews в министерстве здравоохранения ФРГ.

В четверг 26 января министерство сообщило в электронном письме, что законопроект о легализации каннабиса "в настоящее время разрабатывается" в федеральном правительстве.

"Необходимо ответить на большое количество юридических и оперативных вопросов, касающихся легализации, и согласовать их между ответственными министерствами", прежде чем представить законопроект в Еврокомиссию, уточняется в сообщении немецкого минздрава.

Берлин представил на одобрение в Брюссель проект по легализации каннабиса в октябре 2022 года. Согласно этому плану, немцам будет разрешено покупать до 30 граммов каннабиса для личного потребления, а его выращивание и продажа будет осуществляться на контролируемом рынке.

Совершеннолетним гражданам Германии также будет разрешено выращивать по три растения каннабиса. Минздрав Германии поясняет:

"Цели федерального правительства по контролируемой продаже:

наилучшим образом защитить здоровье потребителей,

обеспечить защиту детей и молодежи,

а также снизить уровень преступности, связанной с наркотиками, и сократить черный рынок."

Это беспрецедентный проект в ЕС, и в настоящее время он находится под пристальным вниманием Еврокомиссии, которая обладает властью, дать ему "зелёный свет" или пока приостановить его реализацию.

Как Европа относится к легализации марихуаны?

Европа по традиции придерживается консервативного подхода к легализации "травки". Наркотик запрещен к продаже и употреблению по всей Европе, за исключением Мальты, где он стал легальным для личного употребления в 2021 году.

Несколько европейских стран, включая Австрию, Нидерланды и Португалию, декриминализировали хранение небольшого количества каннабиса. Люксембург объявил о планах легализации "травки" в 2018 году, но был вынужден отступить после того, как столкнулся с законами ЕС. Есть вероятность, что такая же участь может постигнуть и Германию.

Хотя Нидерланды известны своим спокойным отношением к курению марихуаны, где правительство допускает продажу этого лёгкого наркотика в "кофейнях", его употребление и выращивание по-прежнему здесь вне закона. Поэтому голландская модель технически всё ещё соблюдает законы ЕС.

Планы Германии могут подтолкнуть Брюссель изменить свою консервативную позицию в отношении потребления каннабиса, и если ей удастся это сделать, другие страны могут последовать ее примеру.

На своей онлайн-платформе финская партия "Зеленая лига" заявила, что в будущем она будет "использовать опыт Германии" для обозначения политики в отношении марихуаны.

Каковы дальнейшие шаги?

На данный момент Германия и Еврокомиссия ведут предварительные переговоры.

Берлин предложил документ Европейской комиссии для предварительной оценки, и только после того, как Брюссель одобрит план, будет подготовлен проект закона. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербек заявил, что законодательство будет принято только в том случае, если оно совместимо с законодательством ЕС, и что Берлин готов внести "отдельные изменения/обновления на уровне ЕС", чтобы приспособить свою политику.

Однако, учитывая текущую геополитическую повестку дня в Европе, с войной в Украине и кризисным ростом стоимости жизни, тема вряд ли будет актуальной.

Либерализация отношения к марихуане для Берлина будет не простой. Германия входит в Шенгенскую зону, свободную от пограничного контроля, но в настоящее время европейские правила запрещают провоз нелегальных наркотиков через европейские границы. Поэтому Германии придется доказать, что она сможет контролировать пересечение границ не компрометируя наркополитику своих соседей.

Легализуя каннабис для рекреационных целей, Германия рискует нарушить не только законодательство ЕС, но и международное право. Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года табуирует легализацию рекреационного каннабиса, запрещая государствам выращивать и торговать каннабисом вне медицинских или научных целей.

Чтобы избежать нарушения международного права, Берлин может либо выйти из конвенции, что может занять до года, либо проигнорировать ее, как Канада, которая до сих пор не столкнулась с серьезными последствиями своей либеральной политики в отношении каннабиса.

Крупейшие рынки, поставляющие каннабис, - это Марокко, где коноплю возделывают на площади 47 тысяч гектаров, и Монголия (15 тысяч Га). В Великобритании, покинувшей ЕС после "брексита", выращиваются большие объёмы рекреационного каннабиса, который по теневым каналам также поступает на рынки Европы. В то же время, Соединенное Королевство держит первенство по производству медицинской марихуаны, которое ежегодно достигает почти 100 тонн готового продукта (это около 45% мирового производства). При этом основная часть производимой в Британии марихуны идёт на экспорт.

Может ли каннабис представлять угрозу здоровью?

Помимо юридических и нормативных вопросов, Берлину также придется решать вопросы здравоохранения, которые являются частью давних дебатов.

Глава немецкого минзрава Лаутербах заявил, что в центре внимания легализации будет безопасность и защита употребления, поскольку она будет направлена на "контроль качества, предотвращение торговли опасными веществами и гарантию защиты несовершеннолетних".

По словам Лаутербаха, в 2021 году в Германии четыре миллиона человек употребляли каннабис, в возрастной страте от 18 до 24 лет потреблением "травки" охвачены 25% молодёжи.

Поэтому, по словам министра, защита молодых людей, уже покупающих наркотик на черном рынке и всё чаще употребляющих его, оправдывает введение предлагаемого законодательства.

В настоящее время Берлин проводит оценку влияния употребления каннабиса в странах, легализовавших этот наркотик, результаты которой ожидаются в первые месяцы 2023 года.

Однако собственные исследования Евросоюза свидетельствуют о рисках для здоровья. Согласно отчету Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, в 2020 году в Европе около 80.000 человек обратились за специализированной наркологической помощью в связи с проблемами, связанными с употреблением каннабиса, из них 43.000 сделали это впервые.

Почему Европа пересматривает свой подход к конопле?

Во всем мире ведутся дебаты о законах, запрещающих - или разрешающих - употребление и производство каннабиса.

За последнее десятилетие наркотик был легализован в Канаде, Уругвае, 21 штате США и совсем недавно в Таиланде. Теперь Германия хочет легализовать всю цепочку производства каннабиса - от выращивания до потребления.

Этот шаг стал одним из основных в общей межпартийной платформе партнеров по коалиции Германии, получившей название "Светофорная коалиция", которая сформировала правительство в конце 2021 года. В коалицию входят социал-демократы, "зеленые" и либеральная СвДП.

Германия хочет увязать свою политику с законодательством ЕС, и Брюсселю придется занять чёткую позицию. Другие страны ЕС - да и весь мир - будут внимательно следить за тем, как это будет происходить.