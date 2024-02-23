Парламент Германии частично легализовал употребление каннабиса

Совершеннолетним позволят иметь при себе до 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде и выращивать дома до трёх кустов. Новый закон вступит в силу 1 апреля.

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Парламент Германии одобрил частичную легализацию каннабиса, 407 депутатов проголосовали "за", 226 – "против".

Согласно новым правилам, легально можно будет владеть до 50 граммов каннабиса для личного потребления и выращивать до трёх растений. В общественных местах взрослым будет разрешено иметь при себе до 25 граммов марихуаны.

Хранение и употребление каннабиса несовершеннолетними останется под запретом.

Это один из самых либеральных в Европе законов. Правительство Олафа Шольца следует по стопам Мальты и Люксембурга, которые легализовали рекреационный каннабис в 2021 и 2023 годах соответственно.

Предложенная реформа является "важным шагом к разработке современной политики в отношении наркотиков" и должна позволить более эффективно бороться с чёрным рынком и снизить преступность, подчеркнули члены парламента от правящей коалиции в совместном заявлении в начале февраля.

Законопроект также предусматривает создание некоммерческих ассоциаций, которые смогут выращивать каннабис и поставлять его своим членам под контролем властей. Количество членов своеобразных "клубов любителей каннабиса" будет ограничено 500. Клубы не могут располагаться рядом с детскими садами или школами.

Европейский авангард

На Мальте взрослые могут иметь при себе до 7 г каннабиса и выращивать до четырёх растений дома в соответствии с законодательством, принятым в 2021 году, но курение марихуаны в общественных местах по-прежнему запрещено.

В Люксембурге с этого года разрешено частное потребление, а также выращивание четырёх растений каннабиса, появление с этим наркотическим веществом в общественных местах декриминализовано.

В Нидерландах каннабис незаконен, но декриминализирован для личного использования. Рекреационное потребление небольших объёмов допускается, и доступно в кофешопах.

В стране постепенно вводятся ограничения на продажу марихуаны иностранным туристам.

Упор на просвещение и сокращение чёрного рынка

Немецкий закон направлен на "сокращение черного рынка, предотвращение употребления каннабиса детьми и подростками", а также на предотвращение потребления опасного количества тетрагидроканнабинола (ТГК), основного психоактивного ингредиента каннабиса, сообщил Euronews представитель министерства здравоохранения.

"Министр неоднократно подчеркивал, что прежняя наркополитика потерпела крах и что нам необходимо найти альтернативные подходы", – подчеркнул чиновник.

Выращивание каннабиса в частном порядке, хотя и разрешено новым законодательством, должно быть защищено от детей, а строгие ограничения будут распространяться на "клубы каннабиса", в которых не должно быть более 500 членов.

Будет введен запрет на рекламу этих клубов, члены которых будут получать не более 25 г марихуаны в день и 50 г в месяц. Для взрослых в возрасте до 21 года ограничение составит 30 г.

Правительство также планирует запустить образовательную кампанию, посвящённую последствиям и рискам, связанным с употреблением каннабиса.

Новый закон вступит в силу 1 апреля, а "общественные клубы каннабиса" будут разрешены с июля.

Александр Добриндт, заместитель председателя парламентской фракции Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), на этой неделе назвал закон "безответственным", добавив, что полиция и ряд медицинских экспертов выступают против этой меры.

"Когда придёт время, мы отменим этот закон", – сказал он, как следует из сообщения в аккаунте партии на платформе X.

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Доктор Клаус Райнхардт, президент Немецкой медицинской ассоциации, в своём заявлении в августе сказал, что закон "тривиализирует наркотик, который, как доказано, вызывает привыкание и может привести к серьёзным нарушениям развития – особенно у подростков и молодых взрослых".