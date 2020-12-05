Конгресс США одобрил легализацию каннабиса на федеральном уровне

Палата представителей США, контролируемая демократами, большинством голосов поддержала легализацию каннабиса в стране на федеральном уровне. Законопроект исключает марихуану из списка запрещенных веществ.

За принятие документа проголосовали 222 демократа и пятеро республиканцев. В их числе республиканец Мэтт Гаец: "Я проголосовал за, потому что федеральные власти долгое время обманывали народ этой стороны. Из-за этого представители целого поколения, особенно темнокожей молодежи, оказывается в тюрьме из-за нарушений, которые не должны приводить к лишению свободы".

Республиканец Грег Мерфи проглосовал против: "Легализация приведет к появлению нового источника дохода за счет налогов. Но какой ценой затем мы начнем легализацию кокаина? Марихуана это стартовый наркотик. Не следует заблуждаться на это счет, она несомненно приводит к дальнейшему и значительно более опасному употреблению наркотиков".

Сторонники реформы уверены, что декриминализация каннабиса поможет бороться с системным расизмом в США. Против принятия закона в Конгрессе выступили 158 республиканцев. В Сенате им принадлежит большинство, поэтому вряд ли документ будет одобрен".

Употребление марихуаны легализовано в 15 штатах, в медицинских целях разрешено применение в 36 штатах.