Брюссель выигрывает у Будапешта спор из-за университетов

Правительство Венгрии согласилось отозвать своих представителей из советов высших учебных заведений, чтобы предотвратить очередной конфликт с Евросоюзом, который требует независимости ВУЗов и участия оппозиции в управлении ими. В начале января Брюссель предупредил, что большинство венгерских университетов лишатся денег ЕС, выделяемых на поддержку программ студенческого обмена и исследований, из-за возросшего влияния правящей партии "Фидес" на систему образования.

Об готовности Будапешта к компромиссу объявил министр по делам Евросоюза Тибор Наврачич:

«Мы не будем возражать, если Европейская комиссия подвердит, что государственные деятели не могут состоять в руководящих органах ВУЗов. Мы этих политиков просто оттуда отзовём. Кроме того, мы готовы ввести ограничения на срок полномочий нынешнего состава попечительских советов, чтобы обеспечить обновление кадров в университетах. Мы можем обсудить и это. Венгерское правительство открыто в этом плане».

В 2021 году венгерское государство приватизировало большинство университетов (их всего 21). Теперь ими непосредственно управляют частные фонды. Но во многих случаях в советах заседают высокопоставленные чиновники правительства.

Например, сам Наврачич, который сейчас ведёт переговоры с ЕС о студенческой программе Erasmus+, также является на общественных началах председателем правления одного университета. Подобные должности занимают министр иностранных дел Петер Сийярто, министр юстиции Юдит Варга, депутат Европарламента от правящей партии "Фидес" Ласло Трочани. Там они могут влияют на содержание учебных программы, чтобы они больше отражали взгляды властей.

Работающий в Брюсселе венгерский политолог Андраш Биро-Надь считает, что правительство Виктора Орбана вынуждено идти на уступки Еврокомиссии ради сохранения доступа к фондам поддержки образования и других областей.

«То, что теперь мы слышим от Тибора Наврачича об участии страны в программе "Эразмус", является явным отступлением от предыдущей позиции правительства. Вопрос в том, насколько это отношение будет применяться ко всем другим сферам сотрудничества с Евросоюзом. Остальные 27 стран ЕС предъявляют Венгрии многочисленные требования, например, о борьбе с коррупцией. С венгерской стороны потребуется большая готовность к компромиссу и согласию».

Брюссель намерен применить к участию Будапешта в программе Erasmus+ так называемый "механизм верховенства права", который позволяет приостанавливать финансирование страны Евросоюза, в которой замечены системные риски. Еврокомиссия обвиняет Венгрию не только в чрезмерном контроле над системой образования, но и в ограничении независимости судов и средств массовой информации, а отдельных чиновноков - в разбазаривании общих средств.