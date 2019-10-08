Центрально-европейский университет начал занятия в Вене

Центрально-европейский университет (ЦЕУ) открыл свои двери в Вене. Вынужденное покинуть Будапешт, где оно располагалось с момента основания в 1991 году, высшее учебное заведение начало занятия для первокурсников. Студенты старших курсов приступят к учебе чуть позже.

Комментируя решение покинуть Венгрию ради австрийской столицы в связи с новыми требованиями властей к учебным заведениям, ректор Центрально-европейского университета подчеркнул, что это абсолютный прецедент для Евросоюза. "Не может быть демократии без свободных университетов, - заявил Майкл Игнатьев. - Не может быть открытого общества без свободной науки и свободы мысли. Это всегда было стимулом к действию нашего университета. Мы заплатили высокую цену за защиту этих принципов в Венгрии и хотел бы подчеркнуть для нашей международной аудитории: мы никогда не спустим флаг в Будапеште!"

Навязанные Центрально-европейскому университету изменения в рамках Пакета законов, названных в партии власти «Стоп Сорос», многие считают одним из инструментов борьбы с влиянием американского миллиардера и основателя фонда "Открытое общество", поскольку университет был основан при его финансовой поддержке.

Тем не менее ЦЕУ сохранит исследовательские центры и архивы Открытого общества в Будапеште; кампус в венгерской столице останется местом проведения публичных лекций и дебатов.

"Найденное в Вене здание - временное прибежище для 300 студентов, - передает из австрийской столицы наш специальный корреспондент Карой Силади. - Центрально-европейский университет ищет постоянную базу".