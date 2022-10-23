Орбан критикует Брюссель, венгерские учителя выступают против правительства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь обрушился с критикой на Брюссель.

Он сравнил действия институтов Евросоюза по отношению к Венгрии с нападением советских войск в ходе антисоветского восстания 1956 года и заявил, что ЕС ждет судьба СССР.

23 октября в стране отмечается День начала революции и освободительной борьбы. Традиционно лидеры Венгрии в этот день обращаются к согражданам из Будапешта, но Орбан произнес свою речь в городе Залаэгерсег, куда приехал в связи с открытием там мемориального центра Йожефа Миндсенти, архиепископа Эстергома и примаса Венгрии, активного участника восстания 1956 года, подавленного с помощью советских войск.

По словам Орбана, левая оппозиция и нынешнее руководство Евросоюза пытаются проводить политику, враждебную национальным интересам венгерского народа.

"У наших соседей идет война, финансовый кризис и спад экономики наблюдаются в ЕС, продолжается вторжение мигрантов с юга. Мы должны со всем этим бороться. Нам повезло, что у нас во власти нет левых партий, вы даже не представляет, что бы тогда происходило", — сказал Виктор Орбан.

Между тем в Будапеште в антиправительственной демонстрация приняли участие десятки тысяч людей

Передает корреспондент Euronews Золтан Шипошедь: "В основном демонстранты вышли на улицы, чтобы выразить поддержку учителям. Но многие пришли с антироссийскими плакатами, на которых Владимир Путин и Виктор Орбан целуют друг друга. Люди хотят показать властям, что Будапешту следует дистанцироваться от Москвы".

Учителя Венгрии возмущены новым законом, ограничивающим их право на проведение забастовок.

"В 1956 году русские вернулись сами, а сегодня у меня складывается такое ощущение, что правительство само их приглашает вернуться", — говорит участник манифестации.

Педагоги требуют улучшения условий труда и проведения реформы системы образования.

Венгерский политик Петер Марки-Зай пришел на демонстрацию: "33 года назад Виктор Орбан стал знаменитым благодаря революции 1956 года. Но с тех пор он свою идеологию менял уже несколько раз. Сегодня он занимается повышением своей собственной зарплаты, а не зарплаты учителей".

Викор Орбан в своей воскресной речи пообещал, что "у каждого жители Венгрии будет работа и семьи не будут брошены на произвол судьбы".