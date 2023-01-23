Глава МАГАТЭ предупреждает об опасности аварии на Запорожской АЭС

"Угроза ядерной аварии в Украине по-прежнему очень высока", - заявил Euronews генеральный директор Международного агентства по атомной энергии. Рафаэль Гросси считает своим приоритетом заключение соглашения об создании зон безопасности вокруг атомных электростанций при участии России. Только что вернувшись из поездки в Украину, глава МАГАТЭ сказал нашему корреспонденту Мейв Макмахон, что остаётся очень тревожным положение вокруг Запорожской АЭС, которая рискует быть повреждённой:

"Это может произойти в любой момент. У нас были ситуации, когда этот объект обстреливали, атаковали напрямую. Вокруг всё ещё большая военная активность. Поэтому нельзя исключать повторения таких событий... Вы знаете, это война. Это настоящая война. К сожалению, даже если мы можем договориться о чем-то за дипломатическим столом, после этого там может произойти что-то совсем другое. Вот почему мы так обеспокоены. Я очень обеспокоен. Думаю, нам нужно срочно рассмотреть вопрос от установлению охранной зоны вокруг этого объекта».

Несколько сотрудников МАГАТЭ наблюдают на месте за крупнейшей в Европе атомной электростанцией. ЗАЭС в настоящее время не производит энергии, но всё ещё работает на низком уровне. Рафаэль Гросси ведёт переговоры с Киевом и Москвой, чтобы не допустить, как он сказал, серьёзного закручивания спирали. Он посетит Россию в начале или середине февраля. Но по словам главы МАГАТЭ, диалог сложен, поскольку в переговорах участвуют военные.

«Очевидно, что я должен говорить с обеими сторонами. ЗАЭС - это украинский объект, но он находится под контролем России. Поэтому моя задача - объяснить всем, что нужно делать, а чего делать не следует… Я думаю, всем можно прийти к единому мнению о том, что авария, ядерная авария там, не была бы ни в чьих интересах».

Гросси проинформировал обо всём этом своих коллег из Евросоюза в Брюсселе. Тем временем и в том же месте министры иностранных дел обсуждали заблокированные переговоры по ядерной сделке с Ираном. МАГАТЭ является гарантом этого Совместного всеобъемлющего плана действий. Глава организации хотел бы оставить открытой линию связи с Тегераном, чтобы быть в курсе ситуации с обогащением урана.

«Я надеюсь, очень надеюсь, что Иран прислушается к нашему призыву, и я смогу поехать туда и вновь принять участие в переговорах на политическом уровне. Я должен убедиться, что там не происходит ничего, способного дестабилизировать и без того неспокойный регион".

Международный диалог с Ираном затрудняют продолжающиеся репрессии против участников акций протеста. Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Ирана, а также внесения Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций.