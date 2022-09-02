Гросси: "Физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз"

Экстренное заседание по ситуации на Запорожской АЭС, на котором настаивала Россия, пройдет 6 сентября, это подтвердили в Совете безопасности ООН .

Глава МАГАТЭ после осмотра станции, захваченной российскими военными в марте, отметил, что "физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз". Москва и Киев обвиняют друг друга в регулярных обстрелах ЗАЭС.

Мы завершаем наш долгожданный визит на Запорожскую атомную электростанцию. Я только что совершил первый осмотр ключевых участков, которые мы хотели увидеть в первую очередь. Конечно, многое еще предстоит сделать, моя команда остается, и, что наиболее важно, на станции будет обеспечено постоянное присутствие МАГАТЭ Рафаэль Гросси глава МАГАТЭ

Надежду на объективные выводы экспертов МАГАТЭ относительно рисков на ЗАЭС выразил Владимир Зеленский, посетовав на то, что российская сторона не пропустила на территорию станции украинских и западных журналистов.

Демилитаризация территории станции — цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы до сих пор не услышали соответствующих призывов от МАГАТЭ, несмотря на то, что обговаривали это с господином Гросси во время нашей встречи в Киеве. Это был ключевой пункт, гарантирующий наши договоренности. Он был четко обозначен. Демилитаризация и полный контроль со стороны украинских атомщиков Владимир Зеленский президент Украины

В свою очередь Владимир Путин накануне провел открытый урок в Калининграде, где еще раз назвал причиной происходящего ситуацию в Донбассе 8-летней давности, отметив, что с 2014 года "на территории самой Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране".