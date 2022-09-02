Гросси: "Физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз"Комментарии
Экстренное заседание по ситуации на Запорожской АЭС, на котором настаивала Россия, пройдет 6 сентября, это подтвердили в Совете безопасности ООН .
Глава МАГАТЭ после осмотра станции, захваченной российскими военными в марте, отметил, что "физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз". Москва и Киев обвиняют друг друга в регулярных обстрелах ЗАЭС.
Надежду на объективные выводы экспертов МАГАТЭ относительно рисков на ЗАЭС выразил Владимир Зеленский, посетовав на то, что российская сторона не пропустила на территорию станции украинских и западных журналистов.
В свою очередь Владимир Путин накануне провел открытый урок в Калининграде, где еще раз назвал причиной происходящего ситуацию в Донбассе 8-летней давности, отметив, что с 2014 года "на территории самой Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране".