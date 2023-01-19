Впервые за 25 лет Европейский парламент проголосовал за осуждение Марокко. Резолюция, принятая в Страсбурге в четверг, призывает Рабат уважать свободу СМИ, выпустить из тюрем журналистов и всех политических заключенных. Толчком для этого послужил разразившийся в высшем законодательном органе ЕС коррупционный скандал, в который вовлечены Марокко и Катар. Обе страны отрицают обвинения в том, что за принятие выгодных им политических решений они давали взятки евродепутатам.

Член Левой фракции испанец Мигель Урбан Креспо возмущён тем, что в таких обстоятельствах Марокко всё еще занимается лоббированием в Европарламенте, пусть это и не запрещено:

«Это не нелегально, но это неправильно, это предосудительно с этической и политической точек зрения, - сказал он. - Этого не должно происходить, особенно, пока продолжается этот скандал».

В распоряжении Euronews оказалось письмо марокканских представителей, в котором они призывают евродепутатов не голосовать за осуждение этой страны, а встретиться для обсуждения этого вопроса. Пока идёт расследование скандала, известного как "катаргейт", в Страсбурге решено не выступать с осуждением властей Катара, у представителей которого нет доступа в здания Европарламента с целью лоббирования его членов.

Евродепутаты переключили своё внимание на другие страны и проголосовали за включение иранского Корпуса Стражей исламской революции в список террористических организаций. Резолюция об этом не требует каких-либо действий от стран-членов, но оказывает на них давление в преддверии встречи в следующий понедельник министров иностранных дел ЕС, которые утвердят жёсткие меры в отношении Тегерана. Они собираются осудить Иран за поставки в Россию беспилотников для использования против Украины, а также жестокое подавление мирных протестов после смерти 22-летней Махсы Амини. Евродепутат из Германии Ханна Нойманн призвала иранские власти прекратить репрессии против собственного народа и осудила казни демонстрантов:

«Мы хотим послать очень четкий, сильный и единый сигнал режиму Тегерана о том, что ситуация вышла из-под его контроля, - сказала она. - Его лидеры ведут себя как террористы, терроризируя своих граждан и весь регион».

Европарламент также высказался за введение санкций ЕС против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Эбрахима Раиси.