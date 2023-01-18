Поступило ещё одно свидетельство того, что в коррупционном скандале, который сотрясает Европарламент, замешаны Катар и Марокко. На это указал в интервью Euronews Лоран Кеннес, адвокат бывшего депутата Пьера Антонио Панцери, признавшегося, что подкупом других людей он способствовал принятию политических решений в интересах этих двух стран.

Накануне этот итальянец согласился сотрудничать с бельгийским следствием, поскольку рассчитывал, по словам адвоката, на смягчение наказания для своих жены и дочери.

Г-н Панцери сегодня признал, что активно участвовал в актах коррупции в связи с Катаром и в связи с Марокко и давал взятки другим, то есть сам был коррумпирован. Он согласен называться руководителем преступной организации. Это не значит, что он единственный главарь, это значит, что он как минимум один из лидеров организации, основной целью которой было подкуп людей Лоран Кеннес адвокат Пьера Антонио Панцери

Наш корреспондент спросила адвоката: "Жена и дочь Панцери в настоящее время добиваются своей экстрадиции в Италию из Бельгии. Являются ли они частью сделки?"

"Правосудие заинтересовано в том, чтобы иметь дело с кем-то, кто не заинтересован всеми средствами защищать себя и кто не заинтересован ложно обвинять кого-то. Этот человек обязуется говорить правду обо всех, а взамен его извещают, каков будет приговор, и он принимает тот приговор, который уже определён по соглашению. Важно, чтобы он чувствовал себя свободно и был раскрепощён. Когда он знает, что его ждёт, ему легче говорить, а также идти на сотрудничество. Г-н Панцери хочет, чтобы его семья, его жена и его дочь, которые являются объектами уголовного преследования в Бельгии, получили определенную степень благосклонности от прокуратуры. Он надеется на это».

Алис Тайди попросила адвоката назвать имена лиц, причастных к этому делу, например, прокурора, евродепутатов или людей, работающих в других европейских учреждениях.

"Нет, я не могу этого сказать. Это было бы нарушением нашего соглашения с Федеральной прокуратурой, и нарушением принципов. Делиться этой информацией не в интересах моего клиента. Соблюдая его интересы, я могу лишь говорить о том, что он хотел сказать сегодня. Но мы не распространяем то, о чём он сообщил системе правосудия для правосудия», - заключил Лоран Кеннес.