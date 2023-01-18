Euronews получил cвидетельство о причастности к "катаргейту" Катара и МароккоКомментарии
Поступило ещё одно свидетельство того, что в коррупционном скандале, который сотрясает Европарламент, замешаны Катар и Марокко. На это указал в интервью Euronews Лоран Кеннес, адвокат бывшего депутата Пьера Антонио Панцери, признавшегося, что подкупом других людей он способствовал принятию политических решений в интересах этих двух стран.
Накануне этот итальянец согласился сотрудничать с бельгийским следствием, поскольку рассчитывал, по словам адвоката, на смягчение наказания для своих жены и дочери.
Наш корреспондент спросила адвоката: "Жена и дочь Панцери в настоящее время добиваются своей экстрадиции в Италию из Бельгии. Являются ли они частью сделки?"
"Правосудие заинтересовано в том, чтобы иметь дело с кем-то, кто не заинтересован всеми средствами защищать себя и кто не заинтересован ложно обвинять кого-то. Этот человек обязуется говорить правду обо всех, а взамен его извещают, каков будет приговор, и он принимает тот приговор, который уже определён по соглашению. Важно, чтобы он чувствовал себя свободно и был раскрепощён. Когда он знает, что его ждёт, ему легче говорить, а также идти на сотрудничество. Г-н Панцери хочет, чтобы его семья, его жена и его дочь, которые являются объектами уголовного преследования в Бельгии, получили определенную степень благосклонности от прокуратуры. Он надеется на это».
Алис Тайди попросила адвоката назвать имена лиц, причастных к этому делу, например, прокурора, евродепутатов или людей, работающих в других европейских учреждениях.
"Нет, я не могу этого сказать. Это было бы нарушением нашего соглашения с Федеральной прокуратурой, и нарушением принципов. Делиться этой информацией не в интересах моего клиента. Соблюдая его интересы, я могу лишь говорить о том, что он хотел сказать сегодня. Но мы не распространяем то, о чём он сообщил системе правосудия для правосудия», - заключил Лоран Кеннес.