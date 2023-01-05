Марокко отрицает причастность к коррупции в Европарламенте

В тени коррупционного скандала в Европарламенте оказался первый визит Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Боррель в Марокко. По утверждениям прессы, представители этой страны, а также Катара, пыталось незаконными средствами влиять на принятие законодательных решений. На днях бельгийское правосудие потребовало снять парламентскую неприкосновенность с итальянца Андреа Коццолино, который является главой делегации по связям со странами Магриба. Ряд других депутатов заподозрены в получении взяток. На пресс-конференции после переговоров с Боррелем министр иностранных дел Марокко отверг обвинения в адрес своей страны, заявив, что они ставят под угрозу её отношения с ЕС:

"Это партнёрство могут подорвать возбуждённые против нашей страны юридические процедуры. Это партнёрство подвергается постоянным атакам со стороны СМИ. Это партнёрство также сталкивается с нападками со стороны европейских учреждений и, в частности, парламента, - сказал Насер Бурита. - Это хорошо рассчитаная кампания с целью нанести ущерб нашему партнёрству, объектом которой является Марокко .

В последние годы между ЕС и Марокко были заключены важные, но спорные соглашения, например, о рыболовстве, которое всё ещё находится на рассмотрении Европейского суда. По мере развития скандала появились предположения о том, что некоторые евродепутаты пытались преуменьшить размах нарушений прав человека в этой североафриканской стране. Верховный представитель ЕС призвал все вовлеченные стороны участвовать в прояснении обвинений и установлении истины:

"Позиция Евросоюза ясна: коррупция не может оставаться безнаказанной, - сказал Боррель.- Но давайте наберёмся терпения и дождёмся результатов расследований. Их проводят судебные органы, которые должны внести ясность в эти события. Мы ожидаем от всех полного сотрудничества в этих расследованиях".

Глава европейской дипломатии также похвалил Марокко за осуждение, как он сказал, "незаконной аннексии Россией украинских провинций". Жозеп Боррель добавил, что ЕС почти избавился от своей энергетической зависимости от России.