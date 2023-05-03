Еврокомиссия предложила новые меры по борьбе с коррупцией

В Евросоюзе вводятся единые определения таких коррупционных преступлений, как взяточничество и разбазаривание общих фондов.

Европейская комиссия предложила ещё несколько мер по борьбе с коррупцией в ЕС и во всем мире. С помощью своей новой директивы Брюссель намерен согласовать с другими столицами определение уголовных преступлений, таких как злоупотребление служебным положением или использование влияния в корыстных целях.

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова отметила, что страны-члены смогут больше сотрудничать друг с другом и получат больше свободы действий для преследования, в частности, за разбазаривание общих фондов:

_«Пакет поднимет планку в смысле общеевропейского определения коррупционных преступления и наказаний за них. Он поможет властям ловить и наказывать преступников, будь то из государственного или частного сектора, независимо от того, где это происходят. Мы видим, что слишком велики различия между национальными определениями коррупции, а также между связанными с ними санкциями. Это затрудняет трансграничные расследования и создает лазейки, которыми пользуются преступники». _

Предложения Брюсселя относятся также к борьбе с коррупцией за пределами Евросоюза. С помощью нового пакета страны-члены смогут замораживать активы физических и юридических лиц из третьих стран, если они серьезно нарушают европейские и международные законы, и запрещать им въезд.

В декабре прошлого года разразился крупнейший коррупционный скандал в истории Европарламента, когда были задержаны бывшие помощники депутатов, причастные к обслуживалнию интересов Катара.

Представитель организация поборников гласности Transparency International Роланд Папп сказал, что ЕС должен очистить свой собственный двор, прежде чем преследовать иностранцев, подозреваемых во взяточничестве.

«У Евросоюза серьёзные проблемы с коррупцией. Мы видели это на примере скандала "Катаргейт" и многих других случаев. Такие проблемы есть и у отдельных стран-членов. Поэтому очень важно не разбирать в первую очередь зарубежные дела, если остаётся безнаказанность для граждан ЕС, у нас дома. Евросоюз должен вначале развернуть внутреннюю работу в этом направлении».

По сведениям Еврокомиссии, коррупция ежегодно обходится союзной экономике примерно в 120 млрд евро и подрывает доверие к демократии.