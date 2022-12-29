Баррикады на границе Косово и Сербии разбирают

Контрольно-пропускной пункт "Мердаре" на границе Сербии и частично признанного Косова вновь работает: баррикады на КПП разобраны. Заслоны из грузовиков на других трансграничных дорогах сейчас также разбирают.

Решение о деэскалации и деблокаде границы было принято на встрече президента Сербии Александра Вучича с лидерами косовских сербов. Стороны при этом подчёркивают, что недоверие к Приштине остаётся.

Снятию напряжённости способствовало то, что косовский суд выпустил из-за решётки серба, бывшего полицейского Деяна Пантича; правда, он останется под домашним арестом.

Баррикады на дорогах были возведены несколько дней назад. В последние месяцы отношения между Белградом и Приштиной резко обострились из-за решения косовского руководства запретить сербские автомобильные номера.

Деян Пантич был одним из косовских полицейских-сербов, которые в знак протеста против этого уволился из органов. Теперь его обвиняют в нападении на бывших коллег.

В определённый момент к границе были стянуты сербские войска, а с другой стороны — косовская полиция и силы НАТО KFOR.