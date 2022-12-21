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Новости Европы

Еву Кайли предал партнер — адвокат

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Экс-зампредседателя Европарламента Ева Кайли
Экс-зампредседателя Европарламента Ева Кайли   -   Авторское право  AP/ European Union 2022

Адвокат экс-зампредседателя Европарламента Евы Кайли утверждает, что его клиентка, которую обвиняют в коррупционных связях с Катаром, невиновна. Михалис Димитракопулос навестил евродепутата от Греции в бельгийской тюрьме, где она находится с момента ареста, и провел с ней более четырех часов, готовясь к выступлению перед судьей, назначенным на четверг.

"Уголовный процесс носит тайный характер. Поэтому не могу рассказать много, но точно могу утверждать, что Ева Кайли невиновна", — заявил Михалис Димитракопулос.

По словам адвоката бывшего зампреда Европарламента, Ева Кайли считает, что её предал партнер, также арестованный в связи со скандалом.

"Она чувствует себя преданной своим партнером. Она доверяла ему, и он её предал", — говорит Михалис Димитракопулос.

Еву Кайли и её партнера обвиняют в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации для лоббирования интересов стран Персидского залива, в частности Катара, и Марокко. В четверг судья должен решить, останется ли евродепутат в тюрьме или её отпустят на свободу до начала судебного процесса, наложив определенные ограничения.

"У нас есть веские юридические аргументы в пользу её освобождения. Мы будем бороться, потому что я считаю, что госпожа Кайли не будет скрываться или уничтожать доказательства", — уверен Михалис Димитракопулос.

Как пишет бельгийская газета Le Soir, Ева Кайли частично признала свою причастность к скандалу и рассказала, что, действительно, просила отца помочь спрятать деньги. Её адвокат утверждает, что эта информация не соответствует действительности.