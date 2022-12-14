В Брюсселе начались слушания дела о коррупции в Европарламенте

В обстановке небывалого ажиотажа в брюссельском Дворце правосудия проходили первые слушания по делу в коррупции в Европейским парламенте. Ожидалось, что его теперь уже бывший вице-спикер Ева Кайли ответит на обвинения в получении ею крупных денежных сумм за лоббирование интересов Катара. Но адвокат гречанки попросил перенести её показания на следующую неделю.

Зато в досудебном разбирательстве участвуют трое других подозреваемых по делу о взятках. Это партнёр Кайли и парламентский помощник Франческо Джорджи, бывший евродепутат Антонио Панцери и, как сообщают итальянские СМИ, Никколо Фига-Таламанка, генеральный секретарь организации «Нет мира без справедливости».

В ходе двух десятков операций, проведенных с прошлой пятницы, бельгийская полиция конфисковала 1,5 млн евро. Обнаружен, в частности, чемодан, полный наличности. Обыски прошли в нескольких частных домах и парламентских кабинетах в Брюсселе. Во вторник французская полиция осмотрела и опечатала ещё несколько помещений в здании Европарламента в Страсбурге.

С минувших выходных в Бельгии арестовано в общей сложности шесть человек. Четверо остаются под стражей. Освобождены двое, в том числе отец Кайли. Сама она отрицает свою причастность к подкупу со стороны Катара, хозяина чемпионата мира по футболу.