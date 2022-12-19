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Новости Европы

ЕС установил потолок цен на газ

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 Euronews
Газовая ТЭС в Берлине
Газовая ТЭС в Берлине   -   Авторское право  AP Photo/Michael Sohn, File

Евросоюз утвердил введение потолка цен на природный газ на уровне 180 евро за мегаватт-час или ок. 1,85 евро за кубометр. Это ограничение будет действовать с 15 февраля, – говорится в сообщении Совета ЕС. Для сохранения механизма коррекции цен должен быть выполнен ряд условий, в частности, необходимо, чтобы тарифы продержались на указанном уровне хотя бы три дня.

Как отмечают в Праге, решение было принято почти единогласно. Его поддержала даже Германия, которая ранее противилась введению таких ограничений. Потолок цен установлен на уровне выше нынешней стоимости энергоносителей. Предполагается, что это позволит сдержать спекулятивный рост тарифов, защитить потребителей и удержать рецессию.