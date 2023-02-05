Поставка западного оружия и российские деньги Украине

Запад развертывает логистику для отправки оружия в Украину. США пообещали поставить высокоточные ракеты и зенитные батареи, а Франция и Италия отправят свои зенитные системы SAMP/T весной.

Тем временем генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил начать использовать конфискованные российские деньги для помощи Украине. Об этом стало известно во время встречи Гарланда с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

На фронте боевые действия продолжается с переменным успехом обеих сторон на востоке, в Донецке и Луганске работает артиллерия. В Киеве считают, что Россия готовит масштабную бомбардировку территории Украины, которая затронет и крупные города страны, в том числе столицу.

С воскресенья для всех стран ЕС вступают в силу новые ценовые ограничения на покупку российских нефтепродуктов. Это соглашение было достигнуто на недавнем саммите ЕС-Украина в Киеве.