Энергетика вновь находится в центре внимания глав государств и правительств Евросоюза, которые проводят в Брюсселе последнюю в этом году встречу в верхах. Но мало кто ожидает, что они установят за один день переговоров потолок цен на российский природный газ, а также сроки введения и продолжительность этой меры. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил надежду, что страны-члены ЕС хотя бы договорятся о совместных действиях на случай, если Москва откажется продавать свои энергоносители дешевле или совсем прекратит их поставки в Европу:

«Необходимо послать очень четкий сигнал рынкам, а также России, о том, что мы не примем превращения газа в оружие за счет наших граждан и нашего бизнеса».

Ещё одна тема обсуждения – как реагировать на американский закон о снижении инфляции (IRA), который дискриминирует европейские компании и угрожает конкурентоспособности Союза. Брюссель также выдвинул идею общего заимствования капитала для помощи промышленности, но некоторые страны-члены, такие как Германия, по-прежнему не хотят создавать для этого общий долг и подвергать опасности экономику. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро прокомментировал:

«Я думаю, что на нынешнем этапе у нас в Европе есть риск деиндустриализации. Сегодня на это нет единого ответа. Мы мы видим, что слишком часто страны пытаются установить финансовые схемы самостоятельно. Некоторые из них делают это, думая, что у них самые глубокие карманы. Но через несколько месяцев мы все увидим пределы того, что мы можем сделать».

Источником ещё одной напряженности на саммите стала Польша, которая угрожает заблокировать решение о минимальном корпоративном налоге и об экономической помощи Украине. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с примирительным заявлением:

«Конечно, Россия шантажирует нас каждый день, но если мы начнем шантажировать друг друга, это будет очень нехорошо для Евросоюза»

Другие пункты повестки дня - миграция через Средиземное море, экономика, оборона и безопасность. Важным итогом саммита может стать предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский союз Боснии и Герцеговине.