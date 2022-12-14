Европейский Союз сделал значительный шаг вперёд на пути к избавлению от зависимости от импорта российского ископаемого топлива и диверсификации своих поставок на рынок производства электроэнергии.

Представители Европейского парламента и Совета ЕС рано утром в среду, 14 декабря подписали предварительное соглашение, позволяющее всем странам ЕС добавить проект REPowerEU (что можно примерно перевести как "перезарядка Евросоюза") в свои национальные планы по восстановлению и повышению устойчивости к внешним воздействиям. Эту стратегию властей стран-членов блока можно рассматривать как часть процесса современного энергетического перехода.

REPowerEU - это план, представленный Еврокомиссией в мае 2022 года в ответ на войну, которую Кремль развязал в Украине. Проект предусматривает использование 225 миллиардов евро неизрасходованных средств, которые первоначально предполагалось влить в экономику стран блока для преодоления спада после эпидемии коронавируса. Теперь эти средства пойдут на ускорение энергетического перехода и постепенного ухода от поставок энергоносителей из России.

Сделка позволит правительствам всех стран блока получить серьёзные объёмы финансирования для реформ и ключевых инвестиций, способствующих энергетическому переходу и повышению устойчивости энергетической системы ЕС в целом.

"Мы выполнили то, что обещали: REPowerEU вступит в силу в начале следующего года. ...мы успешно завершили переговоры между Европейским парламентом и Советом ЕС", - прокомментировал Зигфрид Мурешан, зампред Европейской Народной Партии по бюджету и структурной политике и один из основных участников переговоров.

"Благодаря 20 миллиардам евро новых средств, REPowerEU поддержит государства-члены в снижении их зависимости от российского ископаемого топлива. Проект также ускорит переход на возобновляемые источники энергии," - добавил Мурешан.

Финансирование в рамках REPowerEU получат новые и уже существующие проекты и инвестиции, обозначенные в планах восстановления энергетического сектора стран ЕС после февраля 2022 года, когда началась война в Украине. В конечном счёте, эти меры направлены на решение проблемы энергетической бедности для уязвимых домохозяйств, для малого и среднего бизнеса.

Около 30% средств, включенных в план REPowerEU, будут направлены на трансграничные проекты, поскольку ЕС хочет создать независимый и автономный "Энергетический союз". Не стоит забывать, что у истоков ЕС стояли Европейское объединение угля и стали и Европейское сообщество по атомной энергии. То есть изначально союз государств Европы строился, прежде всего, именно на экономическом сотрудничестве.

Румынский евродепутат Драгош Пислару (партия "Обновляя Европу") назвал согласованный план "инструментом, который имеет три основных ингредиента: амбиции, прозрачность и гибкость".

"Это момент мощного стремления ЕС показать и изыскать средства для того, чтобы стать энергетически независимыми от дома к дому, от вашего соседа до пекарни на углу улицы, - говорит Пислару, указывая на проблему энергетической зависимости от России. - REPowerEU - это решение, которое необходимо нашим гражданам, нашим предприятиям, нашим будущим поколениям, чтобы преодолеть энергетический кризис и сократить наши счета за электроэнергию. И сегодня я с гордостью могу сказать, что мы достигли этой важной цели!"