Переход Евросоюза на электромобили к 2035 году будет трудным

Станций для зарядки не хватает, электросети нестабильны, переменный ток не достаточно "постоянен" - все эти реальные препятствия затрудняют выполнение задачи Евросоюза пересадить свои граждан с бензиновых и дизельных машин на электрические к 2035. Тем временем производители работают над более экономичными электромобилями с запасом хода более 600 километров.

Но обеспечит ли транспорт нового поколения достаточную свободу передвижения и чистоту воздуха? На этот вопрос Euronews отвечает глава Европейской ассоциация автопроизводителей:

«Сами электромобили не будут главной проблемой, - сказала Сигрид де Врис. - Технологии есть, машины можно строить как и прежде. Проблемы заключаются в других аспектах этой трансформации. Это - инфраструктура зарядки, доступ к сырью, обеспечение средствами новой мобильности малого бизнеса и обычных водителей и пассажиров. И при этом нужно осуществить переход на зелёную энергию».

Сейчас половина зарядных станций в ЕС находится в двух странах, Германии и Нидерландах. Есть риск того, что потребители будут откладывать покупку электромобилей, пока не создано надлежащей инфраструктуры их обслуживания, а инвестиции в такую инфраструктуру требуют большей уверенности в том, что она будет использоваться.

Есть также сомнения в том, будет ли произведено достаточно энергии. Огромный парк сотен миллионов новых электромобилей будет означать потребление дополнительных сотен миллиардов киловатт-часов электроэнергии. С оптимизмом к этому относится "зелёный" евродепутат из Германии:

«Нам нужно увеличить выработку электричества, - сказал Микаэль Блосс. - Нам нужно расширять использование возобновляемых источников энергии. В Германии мы уже запланировали увеличить долю таких источников энергии до 80% к 2030 году. Предполагается, что этим мы будем не только питать все эти электрокары, но отапливать дома».

Наконец, есть проблема электросетей. Критики утверждают, что электромобили сделают их нестабильными, что потребуются огромные капиталовложения в модернизацию существующей инфраструктуры, нагрузка на которую значительно возрастёт. По оценкам Брюсселя, в этом десятилетии на обновление европейской энергосистемы потребуется более полутриллиона евро.

Дорога к 2035 году будет для электротранспорта ЕС долгой и дорогой.