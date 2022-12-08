Нелегальных мигрантов всеми силами и средствами удерживают от перехода через внешние рубежи Евросоюза, а тех, кто проник в него и был пойман, грубо выталкивают обратно. Действия европейских пограничников из агентства Frontex при этом часто сопровождаются актами насилия и унижения. Такие драматические факты собрала организация "Сеть наблюдения за насилием на границе". Их обобщила в своей "Чёрной книге выталкивания" социолог Хоуп Баркер:

«На всём протяжении границы Евросоюза мы наблюдаем усиления практики применения пыток, включая случаи сексуального надругательства над человеком, которого изнасиловали веткой дерева, - сказала она. - Мы также наблюдаем более широкое использование электрошокового оружия. Людям выбривали на голове кресты, проявляя религиозную ненависть. Мы увидели появление ряда новых подобных тактик за последние несколько лет».

По мнению этих наблюдателей, Еврокомиссия знает о нарушениях прав человека на границах ЕС, но закрывает на них глаза. Хотя миграция является вопросом национальной компетенции, в Европарламенте настаивают на том, что совершаемые злоупотребления это также общеевропейская проблема. Левый депутат из Германии просит Еврокомиссию возбудить судебный иск против те, кто к этому причастен:

«Frontex регулируется положением, в котором есть статья 49 о недопустимости жестокого обращения с перешедшими границу, - сказала Корнелия Эрнст. - У нас есть положение о процедурах предоставления убежища, которые находятся не только в поле зрения парламента, но и в зоне ответственности стран-членов ЕС. А Еврокомиссия должна принять меры".

Сеть наблюдения за насилием собрала за последние 6 лет более 1600 свидетельств бесцеремонного обращения с мигрантами на границах 15 стран, включая Грецию, Хорватию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Национальные власти подверглись критике за игнорирование сигналов о нарушении прав человека, нежелание расследовать нарушения законов и привлекать к ответственности виновных лиц. Не так давно ушёл в отставку руководитель пограничного ведомства.