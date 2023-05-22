Газета New York Times опубликовала видеокадры, на которых греческая береговая охрана садит нелегально прибывших иностранцев на свой катер и бросает их открытом море на плоту. Еврокомиссия требует национального расследования этого инцидента в апреле.

Европейская комиссия призвала провести независимое расследование того, как Греция препятствуют проникновению в Евросоюз мигрантов, и предупредила, что может предпринять «официальные шаги» против этой страны. Поводом для такой реакции стали опубликованные в New York Times статья и видеокадры об инциденте в апреле этого года, когда сотрудники греческой береговой охраны якобы посадили нелегально прибывших иностранцев на свой катер и бросили их в открытом море на плоту.

«Мои службы направили властям Греции официальный запрос о проведении полного и независимого расследования этого инцидента, - написала в Twitter еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. - Властям Греции необходимо предпринять и последующие меры, в том числе на основе недавно приведённого в действие независимого механизма наблюдения за происходящим в Средиземноморье».

На видео, снятом на греческом острове Лесбос анонимным активистом 11 апреля и опубликованном американской газетой на прошлой неделе, видно, как группу из 12 беженцев, включая детей и 6-месячного младенца, переводят из автофургона без опознавательных знаков на судно греческих пограничников, а позднее на надувной плот, который был затем брошен посреди Эгейского моря.

Такое обращение с лицами, желающими получить в Евросоюзе защиту, может представлять собой незаконный отказ во въезде на его территорию, а также нарушение европейского и международного права.

Неправительственные организации течение многих лет обвиняли Грецию в бесцеремонном обращении с мигрантами, что она всегда отрицала. Брюссель также требовал, чтобы Афины создали независимый наблюдательный орган для расследования обвинений в выдворении нелегалов. Это было условием для дальнейшего финансирования из фондов ЕС операций береговой охраны в Эгейском море.

Этот орган существует уже год. Теперь ему предстоит расследовать последние обвинения.

«Необходимо провести глубокое расследование на национальном уровне, чтобы установить обстоятельства и правдивость того, о чем сообщалось в статье (Нью-Йорк Таймс), - заявила представитель Еврокомиссии в понедельник. - А затем, в зависимости от всего этого, мы, конечно, предпримем любые необходимые меры и действия».

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