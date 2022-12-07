В Евросоюзе вводится важная мера по защите прав детей однополых пар. Она может затронуть два миллиона таких детей, которых ещё называют "радужными". Еврокомиссия предложила, чтобы члены ЛГБТИ-сообщества признавались родителями своих сыновей и дочерей в любой стране ЕС без сложных юридических процедур. Таким семьям будет проще, например, выехав за границу в отпуск, посещать там врача.

«Если вы легально не признаны родителем в стране, куда вы едете, вам до сих пор не разрешено путешествовать с ребёнком и пересекать границу, - объясняет устаревшие правила Катрин Хугендубель из движения за права геев и лесбиянок ILGA Europe. - Доказательства того, что это ваш ребёнок, требуют в некоторых детских садах, а также при оказании неотложной медицинской помощи. Если вы не признаны родителем, вам не разрешено принимать важные решения о лечении ребенка или оставаться с ним в больнице. Это очень реальные жизненные, и я бы сказала, действительно насущные проблемы, с которыми могут столкнуться родители, отправляясь в отпуск или принимая решение о том, где жить".

Либерализация таких правил будет применяться к тому ребёнку, чьи родители зарегистрированы в одной из стран Евросоюза как две его матери или два отца, независимо от того, как он был зачат или рождён, независимо от типа семьи, и независимо от гражданства всех этих лиц. Еврокомиссар по юстиции отмечает, что Евросоюз не может принимать законы об однополых браков для всех своих стран, но этим странам нужно следовать примеру друг друга:

«Мы не хотим выводить из национальной компетенции вопросы определения семьи и организации семьи. Мы просто хотим защитить права ребенка, - сказал Дидье Рейндерс. - Но если что-то признаётся в одном государстве ЕС, это должно признаваться всеми. Это касается не только за свободы передвижения родителей, но и широкого круга прав».

Брюссель предлагает странам ЕС согласовать между собой законы, касающиеся "радужных" детей, а также учредить родительское удостоверение, которое будет выдаваться людям любой сексуальной ориентации на добровольной основе. Об этом предстоят долгие переговоры, поскольку в шести странах не узаконены браки внутри ЛГБТИ-сообщества. Против этого предложения выступают Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Польша и Словения.