Немецкие чиновники вывешивают радужные флаги в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом

В Берлине у здания МВД установили символ ЛГБТ-сообщества в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. В церемонии приняла участие глава ведомства социал-демократ Нэнси Фезер. Месяц назад она подписала указ, разрешающий госучреждениям вывешивать радужные флаги в дни проведения "маршей достоинства" и других мероприятий, связанных с защитой прав сексуальных меньшинств.

Федеральный министр заявила в своей речи: "Сегодня мы переживаем историческое событие, мы впервые поднимаем радужный флаг перед министерством внутренних дел. Германия стала современной страной, в нашем обществе есть место для каждого. Настало время и государству открыто заявить о своей солидарности. Именно поэтому для меня было важно изменить устаревшие нормативные акты и позволить радужному флагу развеваться в определённые памятные дни".

Ранее в немецком законодательстве не было чётко прописанных правил использования чиновниками флагов, отличных от государственного.

Согласно ООН, по состоянию на 2021 год в 69 странах мира сохранялись законы о криминализации гомосексуальности.

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