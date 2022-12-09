ЕС: пустой арсенал из-за войны и недофинансирования

ЕС: пустой арсенал из-за войны и недофинансированияКомментарии
Евросоюзу будет сложно защитить себя в случае конфликта, поскольку военная поддержка Украины привела к значительному снижению "основных оборонных возможностей" – такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.
"Запасы вооружений быстро исчерпались потому что изначально были невелики", – отметил чиновник.
С начала войны Брюссель предоставил Киеву военную помощь в размере около 9 миллиардов евро.
Как отмечает AFP, военные расходы Евросоюза увеличились на 20% за последние 20 лет, в то время как в США рост составил 60%, а в России и Китае – почти 300 и 600% соответственно.
По словам Борреля, ещё до начала войны наметилось улучшение ситуации: в 2021 году 27 стран ЕС потратили на оборону на 6% больше, чем в 2020 году.
В настоящее время многие страны ЕС, в частности Германия и Франция, объявили о масштабных программах перевооружения.