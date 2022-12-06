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Новости Европы

За вырубку лесов лишат доступа на рынок Евросоюза

Access to the comments Комментарии
 Alice Tidey
Вырубленный лес рядом с нетронутым
Вырубленный лес рядом с нетронутым   -   Авторское право  AP Photo

В Европейский союз больше не будут завозиться и в нём продаваться многие из товаров, которые способствуют вырубке лесов. Предварительное соглашение об этом было заключено во вторник утром законодателями ЕС. Соглашение Евросовета и Европарламента касается пальмового масла, крупного рогатого скота, сои, кофе, какао, древесины и каучука, а также производных продуктов, таких как говядина, мебель, шоколад, печатная бумага и отдельные продукты из пальмового масла. 

Теперь компании, производящие такие товары и размещающие их на рынке ЕС, должны будут заявлять, что это не привело уничтожению деревьев и деградации лесов при расчистке территории под плантации, посевы и пастбища где-либо в мире после 31 декабря 2020 года.

Неправительственная организация Всемирный фонд дикой природы (WWF) утверждает, что Евросоюз  является вторым по величине после Китая импортером товаров, из-за которых вырубаются деревья, и несёт ответственность за 16% обезлесения, связанного с международной торговлей.

«Новые правила направлены на то, чтобы потребители, покупая эти товары, не способствовали дальнейшей деградации лесных экосистем. Защита окружающей среды во всем мире, включая леса и тропическую зелень, является общей целью для всех стран, и ЕС готов взять на себя свою часть ответственности», — заявил министр окружающей среды Чешской республики Мариан Юречки, который руководил переговорами от имени Евросовета.

Сделка преподносится как крупная победа Европарламента, который добавил в чёрный список каучук, древесный уголь и ряд производных пальмового масла. Депутаты также работали над более широким определением деградации лесов, которое включает преобразование первобытных лесов или естественно восстанавливающихся лесов в лесопосадки или другие лесные угодья, а также преобразование девственных лесов в лесопосадки.

«Это было непросто, но мы добились значительных и амбициозных результатов в преддверии Всемирной конференции по биоразнообразию (COP15) в Монреале, — говорится в заявлении парламенского докладчика по этой теме Кристофа Хансена из Люксембурга. - Этот важный новый инструмент будет защищать леса во всем мире. Кроме того, мы обеспечили эффективную защиту прав коренных народов, наших первых союзников в борьбе с обезлесением».

Тем временем Европейской комиссии было поручено решить, распространить ли действие закона на другие лесные угодья, а также другие экосистемы и товары в течение следующих двух лет. Она также определит, следует ли включить в число нарушителей финансовые учреждения ЕС и запретить им предоставлять услуги клиентам, если существует риск того, что эти услуги могут привести к вырубке лесов. 

Закон ещё должен быть официально одобрен Европейскими парламентом и советом.