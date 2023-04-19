Европейский парламент одобрил широкомасштабную меру по защите окружающей среды. Депутаты проголосовали в Страсбурге за то, чтобы остановить проникновение на рынок ЕС товаров, связанных с вырубкой лесов. Подозрения в этом вызывают, в частности, древесина, пальмовое масло, кофе, соя, мясо крупного рогатого скот, каучук, бумага. Поставщикам таких продуктов скоро придется доказывать, что для их производства не осуществлялась, например, расчистка зелёных насаждений или девственных территорий под сельскохозяйственные угодья с 2021 года где либо на земле.

Евродепутат от Люксембурга Кристоф Хансен, готовивший новый закон, считает его значительным достижением:

«Каждый год мы теряем около 10 млн гектаров леса по всему миру. Данный инструмент остановит или, по меньшей мере, ограничит наше участие в этом. Полки магазинов в Европе в настоящее время заполнены шоколадом, кофе, продуктами из сои и т. д. Их выращивание вносит значительный вклад в ежегодное уничтожение 10% из этих 10 миллионов».

Агропромышленный сектор должен будет предоставлять контрольным органам Евросоюза информацию о своём производстве, например координаты плантаций. Это поможет сделать спутниковые снимки указанной местности и оценить уровень вырубки или деградации леса. Компании, не соблюдающие новые правила, могут быть оштрафованы.

Однако критик такой меры, "зелёный" законодатель из Франции Мари Туссен утверждает, что она поможет спасти природу только в краткосрочной перспективе, зато повысит стоимость продуктов:

«На самом деле, мы пытаемся заменить одну экономическую модель другой. От хозяйства, которое разрушает планету и ухудшает условия жизни определенного числа людей, мы переходим к хозяйству, которое уважает природу и людей. Но за это придётся заплатить большую цену, которая будет ощущается потребителями вначале, но лишь непродолжительное время. Вскоре экономика к этому приспособится, и тогда цена уже не будет казаться людям такой высокой. Это будет просто какой-то переход, сдвиг в сторону другой модели».

Европарламент также требует, чтобы при производстве продуктов, поступающих на рынок ЕС, соблюдались права коренных народов. Как только правила вступят в силу, крупному бизнесу и коммерции будет дано 18 месяцев для их внедрения. Малые и средние предприятия получат на это больше времени.