Суд о терактах в Брюсселе: жертвы, их близкие, адвокаты

В понедельник в Брюсселе начался судебный процесс по делу о терактах в бельгийской столице. 22 марта 2016 года в международном аэропорту и на станции метро произошли нападения, врезультате которых погибли 32 человека. В деле фигурируют десять обвиняемых. Ожидается, что в ходе судебного разбирательства около тысячи гражданских лиц: жертв, потерпевших и их родственников - приедут давать показания или слушать процесс. Среди них Лубна Селасси:

«Я под большим стрессом, очень волнуюсь о том, будет происходить. Сегодня первый день и очень трудный. Я колебалась до последнего момента, но сказала себе, что должна присутствовать в суде в какой-то момент. Выступления свидетелей распланированы. Так что посмотрим, как всё пойдёт. Я пришла сюда не одна. Когда тебя сопровождают близкие, это всегда легче ».

Другие люди, которых затронул теракт, похоже, больше всего хотят перевернуть эту мрачную страницу. Это, в частности, Сара Эсмаэль Фазаль, потерявшая потеряла сестру при взрыве в подземке. Она не рассчитывает на торжество правосудия, даже если террористов ждёт суровая кара:

"У меня нет к ним никакой ненависти. Я никого из них раньше не встречала. Если состоится очная ставка, это для меня ничего не будет значить. Я живу в мире с собой и, как я уже сказала, не испытываю никакой ненависти к обвиняемым».

Из 10 подсудимых 9 должны находиться на скамье брюссельского суда. Вопрос в том, захотят ли они говорить во время слушания. Один из адвокатов, Винсент Луркин, считает необходимым, чтобы каждый мог высказаться, и прозвучали разные мнения:

«Я верю, что главное здесь — выслушать гражданские стороны. Путь пострадавшие расскажут о том, что им пришлось пережить, это поможет создать более полную картину. А для нас, юристов, будет важно сказать тогда: у наших подзащитных было право хранить молчание, но им никто здесь не прикрывался. Мы убеждены в необходимости проведения дебатов о применении к этому делу законов. Мы должны разъяснять законы, аргументировать свою позицию, отвечать на вопросы. Не только 9 обвиняемых несут всю ответственность за то, что произошло".

Согласно расписанию работы брюссельского суда, судебное разбирательство по делу о терактах продлится от 6 до 8 месяцев. Почти всем подсудимым грозит пожизненное тюремное заключение.