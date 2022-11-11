Нападение в Брюсселе: версия теракта среди основных

Версия теракта рассматривается среди основных по факту нападения с ножом на полицейских в Брюсселе. Расследованием занимается бельгийская федеральная прокуратура.

Накануне вечером полицейский патруль подвергся атаке в районе Северного вокзала бельгийской столицы. Ряд СМИ утверждает, что нападавший выкрикивал "Аллаху акбар".

В результате один из полицейских скончался от полученных ранений, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Злоумышленник был нейтрализован прибывшим подкреплением.

Как пишет газета Le Soir, ранее в тот же день нападавший пришел в полицейский участок и заявил о своих планах. После чего был доставлен на психиатрическое освидетельствование в больницу, откуда был в последствии отпущен.

В ответ на критику о том, что произошедшего можно было избежать, прокуратура объяснила, что согласно процедуре, полиция должна была доставить его в больницу, поскольку он сам обратился за психологической помощью.