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Новости Европы

Начинается суд по делу о терактах в Брюсселе

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 Gregoire Lory
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В здании брюссельского суда
В здании брюссельского суда   -   Авторское право  Olivier Matthys/The Associated Press

Начинается первый этап  судебного разбирательства, которое обещает быть долгим.В понедельник суд присяжных Брюсселя предварительными слушаниями открыл производство по делу о террористических актах в бельгийской столице. 22 марта 2016 года трое джихадистов взорвали себя в международном аэропорту в пригороде Завентем и на станции метро Мальбек в Европейском квартале. В результате нападений погибли 32 человека и более 340 получили ранения. Процесс начнется по существу в октябре, а на первом заседание были установлены порядок и ход дальнейших процедур. 

Судьям были представлены истцы. Одной из жертв называет себя Луи Ванардуа. Шесть лет назад он потерял при взрыве в метро свою девушку Ми Алтегрим, тридцатилетнюю художницу из Швеции. Он хочет возмещения ущерба, но не питает иллюзий - лишь бы была установлена справедливость, как после терактов во Франции в 2015 году.

«Я особо не жду покаяний от обвиняемых. Мы видели, что участники парижских терактов не меняли своих позиций, не просили прощения или чего-то в этом роде. Если бы убийцы моей Ми попросили прощения, я не думаю, что я был бы в состоянии его даровать".

Луи Ванардуа страдает от депрессии и панического расстройства, был дважды госпитализирован. Чтобы не бередить душевные раны, он не собирается каждый день ходить в суд. Непосредственные исполнители погибли, но Ванардуа предполагает, что на скамье подсудимых могут быть их сообщники:

«Я беспокоюсь, потому что один вид заполненного зала будет меня пугать. И я не знаю, как я буду эмоционально держать себя, когда увижу людей, которые принимали участие в этой серии нападений".

Луи хочет ещё многое узнать о тех событиях 22 марта, но он не уверен, сможет ли он поговорить с подсудимыми:

«У меня плохие предчувствия, потому что я не знаю, как я буду относиться к этим людям. Я не знаю, захочу ли я поговорить с ними лично или, наоборот, ко мне в голову не будут приходить никакие слова, а только гнев. Я не знаю, я боюсь. Может, что мой гнев исчезнет внезапно, а может быть, он будет слишком сильным».

В этом судебном процессе о брюссельских терактах 2016 года на стороне обвинения участвуют почти тысяча лиц. Ожидается, что разбирательство продлится восемь месяцев.