В Бельгии заработало крупнейшее в Европе хранилище электроэнергии

В бельгийской провинции Валлония недавно заработало крупнейшее в континентальной Европе хранилище энергии. 40 литий-ионных мега-аккумуляторов накапливают электричество и обеспечивают его стабильное распределение по национальной сети, когда из-за погодных условий простаивают ветряные и солнечные электростанции. Руководитель проекта из компании Corsica Sole видит в нём средство преодоления зависимости от ненадежных поставщиков энергии из-за рубежа:

"Сегодня у нас есть четкое понимание того, что энергоресурсы – это вопрос суверенитета, - сказал Майкл Коудисер. - Наши батареи получают энергию, произведенную на месте, в том числе из возобновляемых источников. Это позволяет нам больше не полагаться на внешние источники энергии".

Хранилище может пропускать в час 100 МВт электроэнергии. Оно должен прослужить 10 лет, после чего будут переработано производителем. К тому времени новые технологии позволят повысить ёмкость. Каждый аккумулятор стоит около 800 тыс евро. Всего на проект поступило 30 млн евро. Государственных субсидий он не использует.

Глава финансового фонда Mirova знает, что страны ЕС хотят инвестировать в подобные проекты:

"Появление накопительных мощностей напрямую связано с ростом возобновляемой энергетики и её значения для электросетей, - сказал Рафаэль Лэнс. - К примеру, фонд, которым мы управляем, имеет инвестиционный потенциал свыше 1,5 млрд евро. Мы собираем их вместе с институциональными партнёрами из Франции, Европы, а также Азии и Северной Америки".

Дополнительную нагрузку на европейские энергосистемы оказало прекращение поставок российского газа. Ещё ранее лидеры ЕС пытались сбалансировать растущие потребности своих стран с мерами против по изменения климата.

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва передаёт:

"В Европейском союзе теперь есть новая программа под названием REPpowerEU, призванная помочь странам-членам усилить свою автономию в отношении энергии. Прежде чем инновационные технологии, такие как водород, станут широко доступными, государства должны будут инвестировать в производство и хранение энергии".