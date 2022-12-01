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Новости Европы

"Мы будем бороться, нас не сломишь!" - история девушки, пережившей осаду "Азовстали" и плен

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 Jorge Liboreiro
После падения Мариуполя Катерина Полищук провела пять месяцев в российском плену.
После падения Мариуполя Катерина Полищук провела пять месяцев в российском плену.   -   Авторское право  Euronews.

Когда Катерина Полищук решила стать оперной певицей и приступила к обучению, она и предположить не могла, что однажды будет делать операцию без наркоза раненому солдату, прячась в разбомбленном сталелитейном заводе.

Но война, развязанная Россией в Украине, сделала возможным даже немыслимое.

"Тот ад, через который я прошла на "Азовстали", не может присниться никому, его не покажут ни в одном боевике, - рассказала Полищук в интервью Euronews. - Даже Тарантино не мог бы снять  лучше".

Катерина оказалась среди защитников "Азовстали" во время трехмесячной осады Мариуполя. В свои 20 с небольшим она стала фельдшером для украинских солдат.  Металлургический комбинат "Азовсталь" оказался последним оплотом украинского сопротивления в полностью разрушенном Мариуполе. Благодаря новостным сводкам завод и его защитники быстро превратились в международный символ сопротивления и стойкости.

"Мы сопротивлялись российской армии, сохраняя полное спокойствие и осознавая, чем всё это может закончиться. Мы понимали, что все мы умрем. Но не сдавались", - рассказала Катерина Полищук.

"С самых первых дней окружения и осады у нас не было никаких запасов, не было медикаментов, ни еды, ни воды, ни боеприпасов. У нас не было ни соответствующего снаряжения, ни средств противовоздушной обороны".

"К сожалениюмы оказались в очень сложных условиях для ведения боевых действий. - продолжает Полищук, - Но у нас были бойцы, которые хотели защитить свой дом, хотели показать всему миру, что Россия не может захватить ни Украину, ни Европу".

В интервью Euronews Катерина вспоминает об экстремальных условиях, в которых приходилось находиться украинским солдатам под напором российского наступления. Некоторые бойцы, по её словам, проводили "по три-четыре дня" подряд без сна и пищи, поскольку обстрелы продолжались всю ночь напролёт и не прекращались ни утром, ни днём.

После 82 дней изнурительных боев Мариуполь перешел к России, а оставшиеся на "Азовстали" солдаты сдались в плен. Город, разрушенный практически до основания, стал неузнаваем.

"Хуже всего было сдаться и сдать наши позиции, ведь мы понимали, что пока стоит "Азовсталь", пока они [российские захватчики] тратят большую часть своих сил на Мариуполь, нашим братьям легче воевать по всей Украине", - рассказала Полищук.

После осады и падения "Азовстали" девушка провела почти пять месяцев в российском плену, пока ее не освободили в конце сентября в рамках обмена пленными. Сейчас она ездит по странам Европы, выражая солидарность с теми, кто сегодня на передовой.

В Брюсселе 21-летняя украинка пришла на выставку фотографий, которые сделал Дмитро "Орест" Козацкий, солдат-фотограф, также находившийся на "Азовстали".

На фотографиях, многие из которых были растиражированы в соцсетях после того, как Козацкий разместил их в интернете, запечатлены сопротивление, отчаяние и одиночество украинских солдат во время долгих недель жестокой осады.

Азовсталь, фото Дмитро Козацкого

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий
На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий
На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий
На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий
На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий
На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий
На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий
На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий
На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий
На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий
На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода Азовсталь в Мариуполе.
12

На фотографиях, сделанных Козацким, участники украинского сопротивления внутри завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Дмитро "Орест" Козацкий

"Эти фотографии вызывают чувство гордости за армию, с которой я стояла плечом к плечу, за ребят, которые держались, несмотря ни на что, - говорит Полищук. - Фотографии вызывают в памяти героизм и стойкость людей, некоторые из которых до сих пор находятся в плену, некоторых из которых, увы, уже нет с нами".

Как человек, переживший блокаду Мариуполя, Катерина Полищук говорит, что чувствует особую ответственность за то, чтобы говорить от имени украинцев и украинок, которые сражаются за свою страну, чтобы "ничей голос не остался не услышанным".

Во время пребывания в Брюсселе Полищук обратилась к руководству Евросоюза с просьбой оставаться на стороне Украины до самого конца: по её мнению, судьба одной страны определит будущее всего ЕС.

Несмотря на то, что она скромно отозвалась о своих оперных навыках, голос Полищук, твердый и скорбный, пронесся по залу, когда со сцены в Брюсселе она исполнила гимн Украины.

"Мы будем бороться. Мы смелые и мужественные, нас не сломишь! Мы сильны и остановим этого врага", - сказала Полищук.

"Но [для этого] нам нужна поддержка и помощь, ведь если мы не выстоим, не выстоит и Европа".