Правительство Израиля расследует неправомерное использование "Пегаса"

Правительство Израиля обещает тщательно расследовать факты злоупотребления при использовании программы "Пегас", которая позволяет получить информацию с мобильных телефонов.

На прошлой неделе в израильской полиции признали, что использовали "Пегас" для слежки за многими политическими активистами и общественными деятелями, в том числе — за окружением экс-премьера Биньямина Нетаньяху, который проходит сразу по нескольким коррупционным делам:

"Это чёрный день для Израиля. Не считая моего собственного дела, у которого конечно же много аспектов, это касается всех граждан: и правых, и левых, всех жителей государства без исключения", — заявил Нетаньяху.

Действующий премьер подчеркнул, что использование такого рода систем оправдано лишь при расследовании дел о терроризме и тяжких преступлениях.

Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля:

"Мы позаботимся о прозрачном, тщательном и быстром расследовании, потому что все мы — и граждане Израиля, и министры, и все ведомства — мы заслуживаем ответов".

"Пегас" создали в израильской компании NSO Group. В прошлом году правозащитники заявили, что эту систему фирма продала правительствам десятков стран, которые с её помощью следили не только за подозреваемыми преступниками, но также за журналистами, оппозиционерами и неугодными деятелями.