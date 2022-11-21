Италию и Словению связали велосипедной "восьмеркой"

В ЕС ставят целью поддержать и популяризировать регион, находящийся на границе двух стран, Словении и Италии. Проложенные здесь велосипедные и пешеходные дорожки - часть проекта под названием "Трансграничный парк Изонцо-Соча". Он связывает итальянскую Горицию и ее словенских соседей - города Нова Горица и Шемпетер-Вртойба. Три муниципалитета являются частью одной агломерации, где естественно сосуществуют два языка и культуры.

Сближение по "восьмерке"

Переводчик и велосипедист Петер Сабо пользуется этими маршрутами несколько раз в день. Он подчеркивает историческую роль европейского парка в трансграничной зоне, которая в 2004 году стала одним из символов расширения ЕС на восток. Сабо рассказывает: "С 1945 года - когда границу закрыли - по 1947 год здесь нельзя было пройти, и даже после 47 года оставался железный занавес. Преимущество этого проекта - в том, что все уже существующие небольшие участки велосипедных дорожек объединяют в единую сеть, эдакую огромную "восьмерку", идущую и в Словению, и и Италию. Границы нет, вы то в одной стране, то в другой. Конечно, на велосипеде такие переезды осуществлять намного удобнее".

Общий бюджет проекта развития межгородского и трансграничного парка - 5 миллионов евро, 85% поступает по линии Европейской политики сплочения. Остальные 15% софинансируются Италией и Словенией.

Река для всех

Флагманское решение - пешеходный мост, он был торжественно открыт совсем недавно.

По словам Томаша Конрада, координатора парка, очень важно вернуть жителям региона реку, которая по-итальянски называется Изонцо, по-словенски - Соча. "Река Изонцо-Соча - главное действующее лицо в этой истории, убежден Конрад. - Теперь она не разделяет страны и муниципалитеты. У нас есть этот мост, который олицетворяет новое направление в ЕС - здоровую, активную мобильность".

По данным эксперта, муниципалитеты ежегодно посещают около 200 тысяч туристов. Благодаря новой велодорожке и пешеходному мосту местные власти рассчитывают увеличить приток гостей на 1%, или на 2 тысячи человек в год.

С обеих сторон реки растут виноградники. Поместье Fiegl, к примеру, производит 130 тысяч бутылок вина в год. Открыть для посетителей, сохранить и развить это природное наследие - еще одна задача проекта. Гендиректор винодельни Мартин Фигль поясняет: "В Ославии, помимо велосипедной дорожки, мы, производители вина, разработали и пешеходный маршрут, чтобы люди могли наслаждаться живописными видами".