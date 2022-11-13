Саммит АСЕАН в Пномпене

Американский президент Джо Байден принимает участие в саммите стран Восточной Азии, на котором среди прочих вопросов обсуждаются война в Украине, энергетический и продовольственный кризис, соперничество между Китаем и США.

Саммит проходит в Пномпене в рамках ежегодных встреч лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вместе с внешними партнерами, такими как Китай, США, Россия, Индия, Япония и Австралия.

В отсутствие президента России Владимира Путина Российскую Федерацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе мероприятия он планирует обсудить угрозы для Азиатско-Тихоокеанского региона со стороны США

Джо Байден, в свою очередь, считает, что Америка и ее союзники ведут дипломатическую и стратегическую борьбу за демократию против авторитарных режимов, таких как Китай и Россия..

Сразу же из Пномпеня президент США отправится в Индонезию для участия в G20, где запланирована его встреча с главой правительства Китая Си Цзиньпинем.