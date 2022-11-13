Саммит АСЕАН в Пномпене

Саммит АСЕАН в ПномпенеКомментарии
Авторское право Vincent Thian/Copyright 2022 The AP. All rights reserved-
Американский президент Джо Байден принимает участие в саммите стран Восточной Азии, на котором среди прочих вопросов обсуждаются война в Украине, энергетический и продовольственный кризис, соперничество между Китаем и США.
Саммит проходит в Пномпене в рамках ежегодных встреч лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вместе с внешними партнерами, такими как Китай, США, Россия, Индия, Япония и Австралия.
Джо Байден, в свою очередь, считает, что Америка и ее союзники ведут дипломатическую и стратегическую борьбу за демократию против авторитарных режимов, таких как Китай и Россия..
Сразу же из Пномпеня президент США отправится в Индонезию для участия в G20, где запланирована его встреча с главой правительства Китая Си Цзиньпинем.